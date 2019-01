Polička - Český pohár veteránů: tři závody před koncem vedou Ondřej Semerád a Miloš Mayer klasifikaci svých kategorií

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

O uplynulém víkendu se v lesoparku Liboháj konal třetí ročník veřejného závodu v cyklokrosu spojený s českým pohárem veteránů. Oproti minulým ročníkům se sešla pouze poloviční účast a to zejména v mládežnických kategoriích.



Proto byla sportovní úroveň o něco nižší než obvykle, zato však v kategorii elite se pořadatelům z poličského SK Prima sešla početnější sestava silných jezdců.



Zlato chybělo



Polička přivítala cyklokrosaře zimním počasím, a tak se v areálu v Liboháji závodilo nikoli na tradičním blátě, ale pro změnu na sněhu a zledovatělé trati, která byla velmi dobře připravena. Každý, kdo přijel do Poličky závodit, byl spokojen i se zázemím, jež poskytl zdejší fotbalový klub.



Nejdříve se na trasu vydali žáci, po nich již následovali veteráni M50 společně s kadety. Hlavní závod v kategoriích M30, M40 a elite poličské klání ukončil a v jeho průběhu se rozhodně bylo na co dívat. Nejvěrnější hrstka diváků byla svědkem skvělých bojů a hlavně čtyřnásobného umístění domácích borců na stupních vítězů, přestože chyběla pozice nejvyšší.



„K ní byl nejblíže Ondřej Semerád v kategorii M30, jenže ten po pádu a technickém problému klesl na druhou pozici,“ sdělil za pořádající oddíl SK Prima Miloš Mayer. On sám stanul na témže stříbrném stupínku v kategorii M40.



„Musel jsem se tentokrát sklonit před Pavlem Balákem, kterému zasněžená a kluzká trať skvěle sedla a dokázal jasně zvítězit,“ přiznal sportovně domácí cyklokrosař. Svoji první „bednu“ si na domácí trati vybojoval také Bronislav Mayer v kategorii elite, když skončil na skvělém třetím místě hned za vítězným Polákem Mlodyniou a druhým Adelem z MTB Hlinsko. Druhým místem se také blýskl v kadetech Jan Pešl

Výsledky poličského cyklokrosu



Kategorie žáci: 1. Patrik Winder (Cyklo Velešín), 2. Lukáš Kopecký (MTB Hlinsko).

Žákyně: 1. Daniela Březinová (Scott Scania Team Kolín).

Kadeti: 1. Martin Schneider (Mapei cyklo Kaňkovský), 2. Jan Pešl (SK Prima Polička), 3. Jan Richtr (Svitavy). Junioři: 1. Jiří Spurný (Bike Team kola Kaňkovský.

Ženy: 1. Pavla Maráčková (SK Jiří Team Ostrava), 2. Monika Simonová (TJ Sokol Česká Třebová).

Muži elite: 1. Lukasz Mlodynia (Kellys Team, Polsko), 2. Pavel Adel (CK Maraton Hlinsko), 3. Bronislav Mayer (SK Prima Polička).

Veteráni – M30: 1. Libor Míškovský (V.C. PEK – TK Kolín), 2. Ondřej Semerád (SK Prima Polička). 3. Karel Šesták (Redpoint Teplice nad Met.).

M40: 1. Pavel Balák (ACS Drak Vrbno p. P.), 2. Miloš Mayer (SK Prima Polička), 3. Miloslav Kvasnička (Dimp Giant Team Praha).

M50: 1. Zbyněk Ocásek (GOFI Ociz Krnov), 2. Karel Krejčí (Exejeans Chomutov), 3. Jiří Sedláček (SK Jiří Team Ostrava).

Prodíral se vpřed



Druhý den se závodníci přesunuli do blízkého Košumberku, kde ČP masters pokračoval desátým dílem.



I zde byli opět poličští zástupci vidět na stupních vítězů. Tentokráte se závodilo na celkem suché trati, kde nebyla po sněhu ani památka. Všichni tři poličští zástupci stáli společně na startovní čáře všech kategorií mužů a veteránů a nejlépe vyrazil Bronislav Mayer, který se tak již od úvodu držel v popředí pelotonu a další velice dobrou jízdou zopakoval třetí místo v kategorii elite.



Stejný stupínek patřil také O. Semerádovi v závodu veteránů M30, když se po horším startu z hloubi pole musel prodírat pomalu dopředu a na první dva jezdce již nedosáhl. Miloš Mayer neměl v Luži svůj den, po špatném začátku po druhém okruhu vzdal.

Výsledky



Muži elite: 1. Michal Benda (Jonson Control Mladá Boleslav), 2. Lukasz Mlodynia (Kellys Team, Pol.), 3. Bronislav Mayer (SK Prima Polička).

Veteráni – M30: 1. Karel Šesták (Redpoint Teplice nad Metují, 2. Jan Bartoň (Scania Scott Kolín), 3. Ondřej Semerád (SK Prima Polička).

Průběžné pořadí ČP veteránů (odjeto je 10 závodů ze 13) – M30: 1. Semerád 155 bodů, 2. Lehotský 140, 3. Bartoň 138. M40: 1. Mayer 165, 2. Kovařík 156, 3. Jeřábek 137.