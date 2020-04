Na Běh Černou horou snad později, na Černou horu ovšem kdykoli

Nebýt koronavirové pandemie a z ní plynoucích omezujících opatření, sešli by se tuto sobotu běžci a běžkyně v Litomyšli na 48. ročníku Běhu Černou horou. Nesejdou se, za časů karantény to nejde, pořadatelé z atletického oddílu TJ Jiskra jsou ale připraveni svoji akci přeložit klidně na pozdní podzim, bude-li to možné.

Na startu Miroslav Štyndl, který se zúčastnil všech dosavadních ročníků Běhu Černou horou. | Foto: Atletika TJ Jiskra Litomyšl