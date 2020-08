Jelo se na světové trati v Lokti nad Ohří a litomyšlský tým tam zažil hody, neboť na „bednu“ se dostali i vítězný Petr Bartoš mezi veterány a bronzová Barbora Laňková v ženské kategorii. A když se přidalo i senzační sedmé místo mladíka Petra Rathouského v kubatuře MX2, musel být manažer Orion Team PETR KOVÁŘ na vrcholu blaha.

Konečně se někomu povedlo pozávodit Maxe Nagla, vedoucího jezdce šampionátu. Jak se stalo, že to byl právě Rauchenecker?

Letos poprvé to klaplo. V první rundě se po horším startu probíjel přes soupeře, Nagla nedostihl, ale v posledních dvou kolech ho naháněl a jet se o chvíli déle, tak kdo ví.

Co nevyšlo v prvním závodu, vyšlo dokonale ve druhém…

V té mu naopak start vyšel výborně, hned se dostal do čela a bylo vidět, že jede na 120 procent. Zapřel se do řídítek a mydlil to od začátku do konce. Zato německý favorit měl problémy, zdržel se pádem a i když bylo jasné, že na druhý flek se ještě dostane, tak na Pascala tentokrát neměl a v závěru rozjížďky rezignoval. A protože při shodném zisku rozhoduje o pořadí lepší druhá jízda, tak to Pascalovi vyšlo na celkové prvenství. Byla to skvělá práce.

Zmínku si zasluhuje i Petr Rathouský, jeho počin v nabité třídě MX2 byl v jeho věku a s minimem zkušeností nevídaný.

Petr zajel svůj životní závod v téhle konkurenci. Na malé motorce to bylo až neuvěřitelné. V první jízdě využil toho, že po startu došlo k hromadné kolizi a stopětadvacítky šly dopředu, ale jeho výkon byl i tak skvělý, dokonce jel chvílí pátý a sedmé místo v cíli byl úžasné. Druhou rundu začínal více zezadu a nedostal se do elitní desítky v cíli, ale celkové sedmé místo je super výsledek, dá se říci bomba, naprostá spokojenost. Ale zůstáváme na zemi a makáme dál. Petr dokonce v průběhu závodu dvakrát předjel i týmového parťáka Jonáše Nedvěda, který se vrací po zranění. Pro toho jsem jako hlavní cíl sezony určil zářijový závod v Opatově.

Další úspěch zaznamenala Barbora Laňková, které vyšel útok na stupně vítězů. Jak se jí to povedlo?

Báře konečně závod sedl, jak bychom si představovali. Bylo cítit, že loketskou trať dobře zná. Bojovala o druhé místo s Rakušankou Kapsamerovou, ta měla lepší druhou jízdu, ale naše motokrosařka se jí rychlostně vyrovnala, navíc se mohla opřít o dobré starty. Díky tomu se posunula na průběžnou druhou příčku v seriálu. Vítěznou Němku Borchersovou jsme u nás doposud neznali, ale zvítězila zcela jednoznačně po pěkných jízdách, vůbec se naopak nevedlo jinak suverénní Kristýně Vítkové, která se celý den v Lokti trápila.

A Petr Bartoš, ten znovu předvedl svoji nezdolnost. Zvládne to, co nikdo jiný…

Mezi veterány opět neměl konkurenci, krásné body si vyjel i v kubatuře MX1, co k tomu dodat. V horkém počasí jako jediný ze všech odjede čtyři ostré soutěžní rozjížďky. Je pravda, že ve veteránech umí při jasném vývoji povolit a vydechnout si, ale v jednačtyřiceti letech je to obdivuhodné.

Kůta Servis MMČR v motokrosu, 4. závod v Lokti nad Ohří

MX1:

Celkové výsledky: 1. Rauchenecker (Rak., Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 47, 2. Nagl (Něm., Haas Racing Team, KTM) 47, 3. Krč (sixtynine MXRT s.r.o., KTM) 38, 15. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 13.

Průběžné pořadí: 1. Nagl 166, 2. Rauchenecker 153, 3. Kovář 132, 14. Bartoš 37.

MX2:

Celkové výsledky: 1. Sandner (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 50, 2. Jošt (Slov., Osička MX Team, KTM) 44, 3. Klein (Rak., PP Racing, KTM) 36, 7. Rathouský (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 24, 12. Nedvěd (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 18.

Průběžné pořadí: 1. Sandner 160, 2. Klein 115, 3. Jošt 106, 21. Rathouský 33, 22. Nedvěd 31.

Veterán:

Celkové výsledky: 1. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 50, 2. Žerava (KRTZ motorsport, Suzuki) 44, 3. Toman (Promoto Husqvarna Racing Team, Husqvarna) 40, 20. Suchánek (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 3.

Průběžné pořadí: 1. Bartoš 200, 2. Žerava 176, 3. Toman 158, 28. Suchánek 7.

Ženy:

Celkové výsledky: 1. Borchersová (Něm., Suzuki) 50, 2. Kapsamerová (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 42, 3. Laňková (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 42.

Průběžné pořadí: 1. Vítková (Yamaha Čepelák Racing Team, Yamaha) 182, 2. Laňková 148, 3. Schnelzerová (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 143.

Pátý podnik je naplánován na první zářijovou neděli do Pacova, čtrnáct dnů nato (20. září) by se mělo jet v Opatově u Svitav.