Kooperativa NBL - předehrávka 13. kola

BK KVIS Pardubice – BK Armex Děčín 74:76 (18:22, 38:39, 58:54). Body: Rikič 16, Vyoral a Čolak po 12, Pekárek a Šafarčík po 9, Švrdlík 6, Burda a Štěrba po 5 – Nichols 19, Pomikálek 12, Walton 11, Matěj Svoboda a Kroutil po 10, Josipovič 6, Žikla 4, Jansa a Mach po 2. Rozhodčí: Blahout, Kurz, Nejezchleb. Fauly: 25:26. Vyloučení: Vyoral (35. minuta). Trestné hody: 23/15 – 23/18. Trojky: 7:8. Doskoky: 33:37. Diváci: 820.

Domácí vstoupili do utkání špatně. Nemohli se vůbec dostat pod koš soupeře, navíc hromadili ztráty. Děčín se tak vcelku snadno dostal do vedení 12:4. Na tuto situaci okamžitě zareagoval kouč Repeša oddechovým časem. Po něm se vrátilo jiné družstvo. Za dvě minuty svítily na ukazateli skóre dvě dvanáctky. Jenže vyrovnaný stav trval krátkou chvíli. Hosté znovu odskočili do bezpečného náskoku. První poločas se tak omezil na neustále dotahovaní Pardubic. Pokaždé, když manko vygumovaly, tak jim protivník zase pláchl. Ani jednou se nedostaly do černých čísel. Například Burda trefil trojku z velké dálky s faulem, ale bonusový trestný hod zahodil (36:36). Do kabin se odnesli nejtěsnější vedení Severočeši.

Druhý poločas zahájila Beksa zhurta. Hned prvním útokem se poprvé v utkání prokousala do plusu. A v této komfortnější situaci se jim zalíbilo. Děčínští sice necelé čtyři minuty odolávali, ovšem pak převzal taktovku jejich soupeř. Domácí postupně svoje vedení navýšili až na osm bodů (56:48). Před závěrečným kvartálem měli k dobru čtyři body. V jeho první pětiminutovce si hlídali náskok čtyř až šesti bodů. Válečníky držel při životě neúnavný Nichols. A pak to přišlo. Poněkud úzkostliví rozhodčí přisoudili klíčovému muži domácí sestavy Vyoralovi druhý nesportovní faul. Do konce chybělo dlouhých pět minut a patnáct vteřin. V tu dobu vedla Beksa 64:60. Pardubický domeček se postupně začal hroutit jako ten z karet. Naposledy vedli domácí přesně dvě minuty před koncem (68:67). Jako rozhodující se ukázala Kroutilova trojka a s ní i definitivní obrat v zápase. Děčín „zdrhl“ na 73:68. Jiskřičku naděje rozfoukal Pekárek přesným dalekonosným pokusem tři vteřiny před klaksonem (74:75). Poslední slovo měl proměněnou šestkou tým plný Válečníků.

Vanja Miljković (asistent trenéra domácích):

"Gratuluji hostům k vítězství. O přestávce jsme si řekli, že se potřebujeme soustředit především sami na sebe a hrát to, co chceme. Ve třetí čtvrtině se nám to dařilo, ale tu čtvrtou zase ovládl Děčín. Za rozhodující faktor bych kromě koncentrace označil i naši energii, která nebyla taková, jaká měla být. Také jsme neproměnili dost trestných hodů, což se sice může zdát jako detail, ale v tak vyrovnaných zápasech, jaký byl ten dnešní, právě takové detaily rozhodují."

Kamil Švrdlík (hráč domácích):

"Řekl bych, že to byl ošklivý zápas, který pro nás nedopadl dobře. Byla tam spousta faulů. My jsme se trápili v útoku, měli jsme také hodně nevynucených ztrát, kterými jsme Děčínu víceméně nabíjeli. Hosty hodně držely ve hře i šestky, což platilo i pro koncovku. Od nás to příště každopádně musí být lepší. Je velká škoda, když jsme třikrát v řadě dokázali vyhrát venku, takhle prohrát doma, samozřejmě to hodně mrzí."

Tomáš Grepl (trenér hostů):

"Myslím si, že to byl na české poměry z obou stran velmi kvalitní zápas. Intenzitou pomalu připomínal play-off. My jsme přežili klinickou smrt, kdy nám domácí odskočili na 8 bodů - do hry nás vrátila řekněme šťastná trojka, po které jsme stáhli ztrátu na 5 bodů a dokázali jsme se vrátit zpátky. V závěru jsme byli ne lepší, ale šťastnější. Za výhru jsme samozřejmě hodně rádi. Budeme se těšit, až si příště s Pardubicemi zase zahrajeme, protože to jsou velmi kvalitní zápasy."

Tomáš Pomikálek (hráč hostů):

"Byla to obrovská bitva, musím až říct, že docela slušná řežba. Nechci říct, že jsme si výhru zasloužili víc, myslím si, že to bylo opravdu o štěstí. Zápas byl furt vyrovnaný, skóre se převalovalo nahoru dolů. My jsme na konci trefili důležitou trojku a pomohli jsme si i šestkami."