Sportovní autoritou a zároveň jedním z hlavních partnerů Velké ceny České republiky je Autoklub ČR. K závodu se velice pochvalně vyjádřil jeho prezident Jan Šťovíček: „Loketská MXGP byla opět svátkem motocyklového sportu. Pro nás letos velice úspěšný závodní víkend díky Víťovi Markovi a jeho titulu mistra Evropy! Ale také díky Petrovi Polákovi, který dokázal vybojovat světový bod. Celý víkend byl hodnocen velice kladně po všech stránkách i ze strany zástupců FIM a Youthstream. Loketští pořadatelé dělají skvělou práci a my se budeme těšit na další ročníky, zájem ze strany promotéra určitě je.”

V Lokti se závodilo celkem v pěti kategoriích. V prestižních třídách MXGP a MX2, dále v mistrovství světa žen (WMX) a diváci byli svědky také finálových závodů evropského šampionátu EMX 65 EMX 85. A to vše za účasti českých reprezentantů!

MXGP

Francouzský motokrosař a exmistr světa Romain Febvre (Yamaha, 50 bodů) si v královské třídě MXGP podmanil Loket. Už v kvalifikační jízdě byl nejrychlejší a v neděli po skvělém výkonu ovládl i obě finálové rozjížďky. Další světový šampion Slovinec Tim Gajser (Honda, 44) nakonec dojel vždy spokojeně druhý a za obrovských ovací svých příznivců v průběžném žebříčku navýšil svůj luxusní náskok. Na bednu se dostal i spolehlivě jedoucí Jeremy Seewer (Yamaha, 40) ze švýcarské motokrosové školy, který měl vynikající starty.



Do kvalifikace nastoupili i dva čeští zástupci – Václav Kovář (KTM, HT Group Racing Team), který dojel na 25. místě, pět pozic za ním skončil Rudolf Plch (Suzuki, Haas Racing Team). Smůlu měl druhý den ve volném tréninku Kovář, který upadl, poranil si rameno a kvůli bolestem nemohl nastoupit do odpoledních jízd. Rudolf Plch byl v první jízdě na 25. a ve druhé na 24 příčce. Na světové body sice nedosáhl, ale získal důležité zkušenosti, které se mu budou v jednadvaceti letech určitě hodit do další motokrosové budoucnosti.

MX2

Také v této kubatuře jasně kráčí za titulem obhájce prvenství z loňského roku španělský supertalent Jorge Prado (KTM, 50). Na svoje konto si připsal plný počet bodů, měl výborné starty a jeho jízda, vzhledem k tomu, že je mu 18 let, byla pro oko diváka potěšením. Soupeři opět neměli šanci. Na loketské serpentýny bude mít dobré vzpomínky německý závodník Henry Jacobi (Kawasaki, 42), vybojoval totiž celkové stříbro a je to jeho nejlepší letošní výsledek. Na bronz dosáhl Dán Thomas Kjaer Olsen (Husqvarna, 38).



V nabité konkurenci se neztratil slovenský motokrosař Richard Šikyňa (JD Gunnex KTM RT, 12), když po bojovném průběhu bral 16. resp. 14. příčku, což rozhodně nebylo špatné a celkově to dalo 16. pozici. Hodně se snažil i český zástupce Petr Polák (JD Gunnex KTM RT, 1), odměnou mu byl kýžený bod za 20. místo v druhém klání, v tom prvním dojel 22. „Za ten jeden světový bod jsem pochopitelně moc rád, ale musím říci, že to bylo o velkém štěstí, vždyť až v posledním kole jsem skočil kvůli poruše motorky soupeře na dvacátý flek! Do konce zbývá pět podniků, každý bod má cenu zlata, takže se budu snažit ještě nějaký urvat,“ prohlásil po dojezdu Petr Polák. Další naši reprezentanti na body nedosáhli: 24. Jakub Terešák (HT Group Racin Team) a 26. Martin Krč (Buksa/Ados KTM).

WMX

Letos je výborně rozjetá novozélandská závodnice Courtney Duncanová (Kawasaki, 50) a po vyhraném předchozím závodu v Portugalsku zaznamenala velký triumf i u nás. Cílem projela vždy s ohromným náskokem před svými soupeřkami. Velký boj se však odehrál na dalších příčkách a nakonec byla přece jenom lepší Němka Larissa Papenmeierová (Yamaha, 40.), před Nancy Van De Venovouz Holandska (Yamaha, 40), díky lepší pozici ve druhé jízdě.



V kvalifikaci se ukázaly i české nejlepší motokrosařky z domácího republikového mistrovství – Kristýna Vítková (Yamaha Čepelák Racing Team, 24. místo) a Barbora Laňková (Orion Racing Team Litomyšl, 30.). Po startu první rundy se zamotaly do hromadného pádu obě naše závodnice a tak čelo musely tvrdě dohánět. Hlavně Vítková nasadila ostré tempo, časy zajížděla velice rychlé (kolem TOP 10), ale v urputné snaze udělala chybu, následoval krkolomný pád a konec nadějí. V tu chvíli jezdila šestnáctá a další soupeřky měla na dosah, jenže místo dalších útoků musela do nemocnice, kde si ji nechali na pozorování. Žádné vážné zranění se naštěstí neprokázalo. „Strašně mě to mrzí, protože po pádu hned po startu jsem se rozjela dobře, postupovala rychle dopředu, na dvojáku jsem ovšem nedoskočila a byl z toho ošklivý pád. Škoda bodů, mohlo jich být opravdu hodně. Nyní jsem na marodce, ale snad se dám do Kramolína do kupy a potom se s Jirkou Čepelákem domluvíme, jestli pojedeme do Itálie na svět,“ řekla trochu smutným hlasem velká bojovnice Kristýna Vítková. Českou vlajku tak potom převzala Laňková, která dojela bez bopdu na 29. a 24. místě.

EMX 85

Prvenství v této juniorské kategorii vybojoval Edvards Bidzans (Lot., Husqvarna, 47), přičemž letošní mistr světa z nedávného domácího šampionátu Ital Valerio Lata (KTM, 45.) se musel tentokrát spokojit se stříbrem. Na bronz dosáhl Francouz Marc Prugnieres (KTM, 42). Bojovnou jízdu, hlavně v první rozjížďce, ukázal domácím divákům Julius Mikula (JD Gunnex KTM Racing Team, 18), když celkově mu to dalo na pěkné desáté umístění. „S první jízdou jsem docela spokojen, i když se mně stále nedaří dobře odstartovat. Nebylo to dobré na mistrovství světa v Itálii a ani tady to nebylo o moc lepší, na startech prostě musím zapracovat, protože potom sice nejedu špatně, ale ten kontakt s těmi nejlepšími je pryč,“ shrnul své dojmy Julius Mikula.

EMX 65

Po zisku titulu mistra světa z Itálie byl pochopitelně největším favoritem na Evropě v Lokti Vítězslav Marek (Cermen Racing Team, 50), který si to na domácí dráze od první chvíle užíval a i psychicky se s tlakem vyrovnal parádně. Na to, jak mladý závodník Víťa je, tak to ovšem klobouk dolů…! Je to však teprve začátek dlouhé, ale náročné cesty. Důležité je, že svět už o něm ví. „Po Itálii jsem chtěl ještě zlepšit starty, což se mi podařilo, potom jsem si už své soupeře jenom hlídal a snažil se jet v klidu. Moc chci poděkovat fanouškům, byli fantastičtí, když jsem je slyšel, tak na poslední lavici v posledním kole jsem jim vždy vystřihl radostí roznožku,“ vyjádřil s nadšením své pocity Víťa Marek. Na stupních vítězů Marka ještě doprovodil Marius Adomatis (Lit., KTM, 42 a Semen Rybakov (Rus., KTM, 38). Na dva evropské body dosáhl ještě Václav Janout (KTM, Silver Action, 2).



Závod to byl každopádně úspěšný a fanoušci se mohou těšit na další Velkou cenu České republiky v motokrosu, která je naplánována na poslední červencový víkend roku 2020.