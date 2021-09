„Startovní pole posílí jezdci z Rakouska a Polska, uvidíme, jestli se někdo další z těch, kdo před čtrnácti dny chyběli, uzdraví. Určitě to nebude Martin Michek, ten bude v Opatově pouze v civilu. Naši kluci jsou odhodlaní udělat maximum pro to, aby si udrželi svoje lichotivé pozice,“ doplnil Petr Kovář.

V kubatuře MX1, které vévodí Španěl Butron, využila dvojice Orion Teamu Jonáš Nedvěd – Petr Bartoš slabší konkurence na předešlém podniku, Nedvěd se posunul do TOP 5, Bartoš do TOP 7. A tam chtějí zůstal rovněž po Opatově.

Třeba hned v „pětaosmdesátkách“, kde jsou dva talentovaní jezdci průběžně na „bedně“ (první je Dominik Kučeřík a třetí Martin Červenka) a Kučeříka dělí od druhého Martina Závrského pouhých sedm bodů. A to je tedy příslib mimořádně dramatického souboje…

„Ano, je to pro nás prakticky domácí závod, takže se divákům představíme nejen na dráze. Připravíme pro ně autogramiádu a představíme motorku a jezdce z dakarské rallye,“ potvrzuje manažer Orion Racing Teamu Petr Kovář.

Je-li pro motokrosaře Orion Racing Teamu Litomyšl některý z podniků v rámci českého šampionátu domácí, tak je to ten v Opatově nedaleko Svitav.

