Úspěch slavila zkušenost a Orion Racing Team rozšířil svoji bohatou sbírku domácích motokrosových titulů!

Do posledních metrů

Byl to vrchol sezony jako hrom a drama dostoupilo vrcholu po první finálové jízdě v Karlíně, kde Laňková dojela druhá za vítěznou Rakušankou Kapsamerovou (ta ovšem po předešlých absencích nemohla do přetahované o mistrovský titul promluvit), zatímco Čepeláková až šestá. Tím pádem se obě rivalky bodově porovnaly a na startu závěrečné a celkově dvanácté rozjížďky letošní sezony byly karty rozdány jasně: Která z děvčat dojede na lepší pozici do cíle, ta bude republikovou mistryní.

„Start vyšel lépe Anetě Čepelákově, pomalu jsme si říkali, že to asi nevyjde, ale Bára se dostala do tempa a najednou byla na zadním kole své soupeřky. Asi tři kola spolu sváděly krásný souboj, ale cítili jsme, že naše závodnice je rychlejší. Což se potvrdilo, dostala se před Čepelákovou, poodjela jí a po projetí cílem byl titul doma! Je to pro nás příjemné překvapení, před sezonou jsme s něčím takovým nepočítali, nicméně Bára znovu prodala svoje závodnické zkušenosti,“ okomentoval napínavé finále seriálu manažer Orionu Petr Kovář.

V celkovém pořadí MMČR žen tedy triumfovala Barbora Laňková (Suzuki, Orion Racing Team Litomyšl, 241 bodů), druhá Aneta Čepeláková (Yamaha, Yamaha Čepelák Racing Team) jich nasbírala o pouhé dva méně. Třetí byla v celkové klasifikaci šampionátu Sarah Schnelzerová z Rakouska (KTM, 221 bodů). Vítězka obou jízd z Karlína Elena Kapsamerová (GasGas) byla čtvrtá, vynechala však dva úvodní podniky sezony.

Barbora Laňková na nejvyšším stupínku.Zdroj: Orion Racing Team

„Do Karlína jsem jela se sedmibodovou ztrátou na první místo a řekla si, že si prostě poslední závod pořádně užiju a dám do toho všechno. Od rána mě trať moc bavila, cítila jsem se skvěle. Na první start jsem zvolila úplně venkovní stopu a odpálila na druhém místě. Tak jsem po pořádném souboji dojela i do cíle a dohnala bodovou ztrátu na Anetu. Start do druhé jízdy byl o něco málo horší, začínala jsem čtvrtá, Aneta jela těsně přede mnou. Jízda byla fakt infarktová, obě jsme do toho dali úplně všechno. Nakonec se mi ji po neuvěřitelným boji podařilo předjet a udržela jsem to do cíle. O pouhé dva body se mi tak podařilo obhájit loňský titul. V cíli to byla nepopsatelná radost, skvělý pocit a atmosféra kolem tratě byla neskutečná! Děkuji moc všem za podporu,“ popsala sama Barbora Laňková okolnosti svého triumfu na sociálních sítích.