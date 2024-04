/FOTOGALERIE/ Za krásného počasí odstartoval slovenský motokrosový šampionát na trati ve Gbelech a první letošní ostrá závodní prověrka to byla rovněž pro jezdce oblékající barvy Orion Racing Teamu Litomyšl. Že to byl podnik opravdu na vysoké úrovni, o tom nejlépe vypovídá rekordní účast 155 motokrosařů z Česka, Maďarska, Rakouska a pochopitelně domácích zástupců. Orion Team zaznemenal plusy i mínusy.

Orion Racing Team na mezinárodním mistrovství Slovenska ve Gbelech. | Foto: Radek Lavička

V hlavní třídě MX Open zvítězil jasně slovenský borec Šimon Jošt (HPR Racing). „Dravou jízdou hlavně v druhé rundě se na celkové stříbro dostal Pavol Repčák z našeho týmu a za svůj výkon si zaslouží pochvalu. Třetí dojel další z českých zástupců Václav Kovář. Legenda Orionu Petr Bartoš brala sedmé místo. Nešťastně dopadl závod pro naši novou akvizici Dušana Drdaje jedoucího pod značkou Orion BV Racing. Účastníka letošní Rallye Dakar postihl ve druhé rozjížďce z vedoucí figury drsný pád a musel na vyšetření do nemocnice. V první jízdě byl šestý," vypočítává zisky a ztráty manažer Petr Kovář.

Třídu MX2 ovládl bezpečně po zranění se vracející Julius Mikula (Osička MX Team) před dobře jedoucím slovenským motokrosařem Jaroslavem Katriňákem. Orioňák Petr Rathouský tvrdě bojoval a nakonec mu to vydalo na zasloužený celkový bronz. „Ve skupině MX Junior 125 ccm zvítězil polský rychlík Seweryn Gazda, když první rundu pro sebe ovšem ukořistil Martin Červenka, Škoda, že do druhé neodstartoval tak dobře a soupeře potom musel dohánět ze zadních příček. Dal to ale na dvojku v cíli i v celkovém pořadí, Polák měl lepší výsledky druhé rozjížďky," ocenil Kováž výkon svého maldého svěřence.

Ve zbývajících kubaturách se při premiérovém podniku na Slovensku z vítězství radovali čeští zástupci: David Widerwill (MX2 Junior), Matyáš Výleta (85 ccm), Martin Žerava (MX4) a Petr Dokoupil (MX4 Plus).