Milan Engel obsadil mezi motocyklisty skvělé 24. místo a na stejné pozici je v celkovém pořadí po dvou etapách.

„Celý letošní Dakar se zdá být dost rychlý a na trati bylo také hodně kamení. Jsem zvědavý, jak to bude v dalších etapách, ale myslím, že se pomalu budeme přesouvat do dun a písku. Obě etapy, co mám za sebou, byly prašné, rychlé a nebezpečné. Bylo náročné neudělat chybu jak za jízdy, tak navigační. Všechny body jsem sebral a teď můžu v klidu pokračovat dál. Na motorce jsme museli udělat několik změn včetně pérování, které bylo nutné přitvrdit.“

Na titul nováčka roku pomýšlí Martin Michek. A aby také ne, zatím v tomto hodnocení vede o pět minut, celkově uzavírá top třicítku.

„Bylo to zajímavé, dostali jsme roadbook těsně před startem do etapy. Na začátku se šíleně prášilo a jel jsem prakticky ve tmě. Bylo to obtížné a pomalé. Nechtěl jsem přehlédnout nějakou díru nebo kamen. Jinak to byla spíš endurová etapa a já nejsem moc endurák. Ale jsem rád za každý dojezd do cíle. Je to můj druhý cíl a doufám, že zítra se do bivaku dostanu znovu. Máme neuvěřitelnou podporu fanoušků a za to bych jim chtěl moc poděkovat.“

Smolný den prožil čtyrkolkář Tomáš Kubiena. Hned na startu mu jeho quad zhasl a chvíli trvalo, než opět chytil. To bohužel nebylo vše, jelikož několik kilometrů za startem se to samé opakovalo. Následky byly však mnohem větší a Kubiena svoji Yamahu opravoval skoro čtyři hodiny. Je tak velkým štěstím, že se vůbec dostal do cíle, v pořadí své kategorie klesl na devatenácté místo.