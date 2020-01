To všechno nejlépe zvládl v kategorii motocyklů tovární jezdec Husqvarny Quintanilla, celkové vedení drží stále s komfortním dvacetiminutovým náskokem Ricky Brabec.

Neztratiii se však ani závodníci českého týmu Orion Moto Racing Group. Martin Michek bojující o titul nováčka roku si upevnil první pozici v tomto hodnocení před španělským závodníkem Betriu a do následující maratónské etapy startuje ze třináctého místa.

„Byla to zajímavá etapa. Ze začátku to byl doslova trial a takové hopsání po kamenech. Měl jsem v této pasáži pád, ale nebylo to nic velkého a já i motorka jsme v pořádku," uvedl Michek, který se po celý průběh etapy držel ve druhé dvacítce startovního pole.

„Za celý den jsme najeli přes 900 kilometrů a bylo to vážně dlouhé. Ve druhé části etapy to už byl fofr a opět jsme letěli na plný plyn. Teď je důležité se připravit na další dvě etapy, které budou maratónské. V těch se leccos rozhodne," upozornil Michek na to, že ze středy na čtvrtek budou závodníci nocovat bez asistence týmu a veškerý servis bude v jejich rukou. Pro jezdce Orion Moto Racing Group to bude jeho první maratónská etapa na Dakaru v kariéře.

Druhý závodník českého týmu, loni celkově patnáctý Milan Engel po celou etapu bojoval s bolestmi zápěstí. „Nebyla to sranda. Byla zima, hodně kilometrů a navíc jsme vstávali někdy ve čtyři ráno. Mám problémy se zápěstím a bolí mě z toho ruce. Dost jsem si to vytrpěl a na maratónskou etapu se musím dát dohromady"". Engel dlouho řešil, jak ze své KTM dostat co největší maximální rychlost, jelikož organizátoři letos připravili velice rychlé etapy. „Teď už mi motorka jede okolo 160 kilometrů za hodinu a je to mnojem lepší. Občas ale chvíli trvá, než se z menších otáček sebere." Engel zakončil den na 28. místě a v celkovém pořadí je sedmadvacátý.

Ve středu je na pořadu první část maratónské etapy, jediné v letošním ročníku Dakaru. Závodníci budou nocovat mimo bivak a budou odkázáni pouze na sebe. Asistenční týmy mají do čtvrtečního odpoledne volno.