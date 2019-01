Litomyšl, Rudník – Příznivé sněhové podmínky drží, takže republikový šampionát v motoskijöringu úspěšně odjel druhý podnik. Jeho dějištěm byl krkonošský Rudník, kam se sjelo třiadvacet posádek z mistrovství ČR a dvaačtyřicet v doprovodném Orlickém poháru pro „hobbíky“.

„Velká spokojenost, jsme moc rádi, že o motoskijöring je taková zájem. Podařilo se, že úspěšné dvojice z Orlického poháru přešly do republikového seriálu a rozhodně se v něm neztrácejí,“ pochvaluje si zájem účastníků manažer Petr Kovář, jehož Orion Racing je promotérem seriálu.



Jelo se opět před výtečnou kulisou, zápolení motokrosařů a lyžařů sledovala dobrá tisícovka diváků. Pořadatelé z klubu SMX Racing Team Rudník nachystali okruh o délce 670 metrů, který byl dějištěm dramatických bitev.



Kvalifikaci zaslouženě vyhráli vítězové z Klášterce nad Orlicí Lukáš Mohaupt s Václavem Hotovým (Orion Racing Team Litomyšl). „Trať postupem času povolovala, vytvářely se koleje, pro lyžaře to bylo nadmíru složité, na měknoucím sněhu jim lyže tolik nejely. Důležité byly starty,“ vysvětlil Kovář.



Jeho týmoví svěřenci vyjeli do finálové rozjížďky ze třetího místa a hledali možnosti k předjíždění. Nejlépe začali Tomáš Fogl a Martin Sabota (Sidemotokros Klášterec nad Orlicí) a po dokonalém startu se drželi osm okruhů na vedoucí pozici. Potom ale mohutnému tlaku lídrů šampionátů přece jenom podlehli.



„Apeloval jsem na kluky, aby závodili hlavou. Jedenáct finálových kol je dlouhých, takže jsem věřil, že se dostanou na špici. Vyšlo to a mistrovství mají skvělé rozjeté,“ chválil Petr Kovář bravurní jízdu dua Mohaupt – Hotový.



Další favorité měli potíže a v průběžné klasifikaci nabírali manko. Ať Patrik Šroler, jenž závodil s náhradním lyžařem, sedmašedesátiletým (!) nestorem Janem Faitem, nebo Roman Mňuk či Vítězslav Marek, všichni dotahova-li ze zadních pozic a ztratili.

V Orlickém poháru zvítězili klášterečtí Jiří Kavka a Pavel Sabota, průběžně se po druhém závodu na špici pořadí dostali Filip Strmiska a Michal Pavlů z Kostelce nad Orlicí.



Třetí dějství mistrovství republiky je naplánováno na neděli 3. února, a to do areálu motokrosového závodiště v Dalečíně na Žďársku.

Z výsledků

Mistrovství ČR – 2. závod v Rudníku: 1. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový, 2. Tomáš Fogl – Martin Sabota, 3. Jindřich Lux – Vojtěch Fiedler, 4. Roman Mňuk – Zdeněk Langer.



Průběžné pořadí: 1. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový (45 bodů), 2. Roman Mňuk – Zdeněk Langer (32), 3. Tomáš Fogl – Martin Sabota (27), 4. Vítězslav Marek – Jaromír Vondruška (27).