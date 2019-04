Německé motokrosové mistrovství ADAC začalo na náročné písčité trati Fürstlich Drehna a v kategorii ADAC MX Junior Cup 125 nechyběl ve startovním poli ani mladík Petr Rathouský (Orion Team Litomyšl).



„Z neoblíbeného povrchu chtěl urvat co nejvíce bodů, což se povedlo vrchovatě. Po tuhých bojích si připsal dvě jedenáctá místa, celkově skončil devátý s dvaceti vydřenými bodíky. V první jízdě navíc upadl a soupeře doháněl z poslední příčky. Ve druhé to bylo po startu mnohem lepší, ale trať byla hodně rozsekaná a dopředu to šlo pomaleji. I tak jde o nadějný vstup do seriálu i celé sezony,“ řekl manažer Petr Kovář.