V roce 2018 o něm bylo na motokárových okruzích poprvé výrazně slyšet. V roce 2019 pokračoval v dobrých výkonech, a to i po přestupu do renomovaného týmu MS Kart Prachatice.

Litomyšlský motokárový závodník TOMÁŠ JAVŮREK se proháněl na tratích českého i slovenského mistrovství ve třídě Mini 60 a dokázal se rovnocenně měřit s konkurencí.

Na Slovensku skončil v celkové klasifikaci v TOP 10, v Česku těsně za ní, ale to pouze proto, že mu chyběly body z posledního podniku, kde poprvé zkoušel silnější třídu Rotax Max Junior. To je pro něho výzva pro letošní rok.

NA VODĚ JAKO DOMA

Asi svůj nejlepší závod odjel Tomáš v rámci slovenského šampionátu v Kécskemétu v Maďarsku. „Startoval okolo desátého místa, ale po prvním kole přijel první. Ve třetím mu zhasla kára, celé pole proletělo kolem, byla tam mezera prakticky přes cílovou rovinku. Tomáš však všechny dojel, začal je předjíždět a závod dokončil jako druhý, když mu chybělo možná ještě jedno kolo, aby vyhrál,“ popisuje otec mladého závodníka Pavel Javůrek, co jeho syn na dráze předvedl.



Tomášovi se dařilo hlavně v „mokrých“ závodech. Na vodě mu to šlo tak dobře, že si společně s jedním týmovým kolegou dokonce vysloužili přezdívku „Vodní démoni“. V roce 2019 absolvoval dvanáctiletý talent se svým týmem třináct závodních víkendů a obdobná porce ho čeká rovněž letos. „Musím přiznat, že obdivuji, co všechno kluci vydrží, a to i ti nejmenší, protože je to skutečně velmi náročné,“ dodal Pavel Javůrek.

VŠECHNO BUDE JINÉ

Jak už bylo řečeno, pro letošní rok postoupil Tomáš Javůrek do silnější třídy Rotax Max Junior. Ta se ale v českém mistrovství nejezdí, tím pádem ho čekají závody na Slovensku a také v rámci evropské zóny. Poprvé v ostrých jízdách si svoji novou techniku otestoval na podzim v rakouském Brucku. Jaká to pro něho byla zkušenost?



„Musím si teprve zvykat, jak se s károu jezdí. V prvních jízdách jsem si ji jen osahal, zkoušel, jak jede, jak zatáčí, ale postupně jsem se začal držet ostatních závodníků. Byl jsem nejmladší v kategorii, kde jelo osmnáct jezdců,“ vysvětlil Tomáš Javůrek. Při premiéře bral sedmé a osmé místo ve finálových rozjížďkách, v superfinále dojel třináctý a celkově byl devátý.



„Teď v zimě se soustředím hlavně na posilování, abych zvládl silnější káru a mohl v Evropě vůbec závodit. Kromě toho jezdím jednou týdně v litomyšlské aréně, od ledna to je častěji,“ řekl Tomáš Javůrek. Poctivá zimní dřina je potřeba, jelikož v evropských kláních, jichž se zúčastní (první jede v březnu v Itálii), se na startu kvalifikace objeví třeba stovka pilotů a do závodu se jich pouští sotva polovina.

PERFEKTNÍ SPOLUPRÁCE

V týmu MS Kart našli Javůrkovi vynikající zázemí jak po stránce techniky, tak díky výborné partě lidí. „Takhle má fungovat tým. Jeden pomůže druhému, komunikace mezi jezdci, trenéry i mechaniky je bezvadná, a to jsou v týmu jezdci, kteří startovali na světovém finále. Zkušení poradí mladším, před závodem dostane každý z jezdců rady, co a jak má dělat na trati. Všem lidem v týmu patří poděkování,“ chválil Pavel Javůrek.



Motokárový sport není laciný špás, to je holý fakt. „Samozřejmě je to finančně nákladné, tím spíše v Evropě. Jsme proto vděčni za každou sponzorskou pomoc,“ netají se. Výbava jezdce (kombinéza, helma, boty, rukavice atd.), k tomu nemalé startovné na závodech, to všechno je spolehlivým „žroutem“ peněz.

Mladý motokárista z Litomyšle si v roce 2020 zazávodí na italských tratích Jesolo a Adria, na Slovakiaringu, v Maďarsku nebo v rakouském Brucku.

A sport stojí i spoustu času. „Závodní víkend, to není sobota a neděle. Odjíždíme ve středu odpoledne, vracíme se v neděli před půlnocí,“ připomínají otec a syn Javůrkovi. A přidejme další okolnost, což je škola, konkrétně litomyšlská první základka. „Je na prvním místě, motokáry ho živit nebudou,“ zdůraznil Pavel Javůrek. „Musím se hodně snažit, abych vždy dohnal všechno, co zameškám. Ve škole mi vycházejí vstříc, zatím stíhám,“ přidal se Tomáš.



Za dva roky svého závodění ho zatím nepotkaly vážnější potíže s technikou ani větší nehoda, což je potřeba, jak se říká, zaklepat. „Jednou jsem jel na úplně nových gumách do mokra, hodně jsem si najel zatáčku, soupeř mi narazil do zadního kola, roztočil mě, udělal jsem hodiny, ale hned jel dál,“ usmál se „vodní démon“ Tomáš Javůrek, který se na okruzích řítí i více než stokilometrovou rychlostí.



Pokud se mezi motokáristy říká, že kdo umí na vodě, tak umí i na suchu, tak se závodů na silnější káře nemusí bát…