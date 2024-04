Tomu se říká vydařený vrchol sezony! Mezinárodní mistrovství České republiky v kickboxu a MMA, které se konalo v severočeských Spořicích, skončilo ohromným úspěchem mladých závodníků Arena Vysočina. Do Poličky putovalo celkem deset cenných kovů a dva tituly šampionů, jimiž se mohou pyšnit Jan Dvořák a Lucie Benešová.

Úspěšní bojovníci z Areny Vysočina na mezinárodním mistrovství ČR. | Foto: Petr Gregor

Jan Dvořák přidal k prvnímu místu v disciplíně kicklight ještě stříbro v soutěži plný kontakt lowkick a bronz v kategorii plný kontakt královská K1. Lucie Benešová prokázala svůj talent ziskem titulu mezinárodní mistryně republiky v disciplíně kicklight do 46 kilogramů, dále byla druhá v light kontaktu do 50 kg a třetí v soutěži kicklight do 50 kg.

Výčet medailových umístění pro Arenu Vysočina doplňují Jindřich Dočekal (3. místo MMA junior do 69 kg, 3. místo kicklight) a Markéta Odstrčilíková, které se nevzdala svých ambicí ani přes zranění a vybojovala krásné druhé místo a titul vicemistryně v disciplíně lowkick plný kontakt a bronz přidala ve své kategorii v soutěži kicklight).

„Jsem moc hrdý na svoje svěřence, kteří naplňují principy klubu Arena Vysočina, tedy pokoru a skromnost. Moje poděkování směřuje jak k závodníkům, tak ke všem partnerům, kteří nám pomáhají v naší činnosti, rodičům mladých bojovníků za jejich podporu, za tréninkové zázemí cvičebnímu sálu na Veselce v Litomyšli, základní škole Masarykova Polička, základní škole v Olešnici na Moravě a všem, kdo nám fandí. Nikdy se nevzdáváme,“ uvedl klubový trenér Petr Gregor.