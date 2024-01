/VIDEO/ Boje ve florbalové divizní skupině D se pozvolna blíží do finiše a dění na obou pólech tabulky povážlivě houstne. Uplynulé dějství se kromě jiného neslo ve znamení nečekaných ztrát favoritů z Pardubického kraje. Vedoucí Litomyšl brala s předposledním Hradcem Králové „jenom“ dva body a o postup do play up bojující Letohrad dokonce s poslední Třebíčí po nájezdové loterii padl, což mu rozhodně nehraje do karet.

Branka Viléna Nonna (Florbal Litomyšl) v utkání proti Hradci Králové B. | Video: Radek Halva

Hradecké béčko se v litomyšlské městské sportovní hale představilo ve velmi dobrém světle a domácí s ním měli kupu práce. Přesto když v 52. minutě zvyšoval Lamplot jejich vedení na 7:4, nikoho v hale nenapadlo, že se zápas ještě dočká zápletky. Jenže koncovku Litomyšlští zcela zpackali. Nejen, že soupeři dovolili velmi lacino vyrovnat, ale nakonec se jen s pomocí všech svatých vyhnuli ještě větší pohromě, kdy v poslední minutě balonek poskakoval po jejich brankové konstrukci. Do prodloužení si přenesli přesilovou hru, kterou využil Švec, ovšem poslední desetiminutovka pro ně musí být důrazným varováním. „Mrzí mě, že jsme ztratili takto dobře rozehraný zápas, a nebereme tři body. I za dva jsme rádi, ale je to pro nás ztráta,“ uznal trenér Tomáš Doubek.

Doma proti poslednímu? Nic jiného než plný zisk Letohrad nebral, jenže ouha… Snipers z Třebíče nepřijeli do Rokytnice v Orlických horách na výlet a v gólově bohatém duelu si dvě a půl minuty před koncem zajistili bod za remízu v normálním hracím čase. A nezůstalo jen u jednoho, protože si druhý vystříleli v nájezdech a Orlové zaznamenali v boji o postup do vyřazovací části nepříjemnou ztrátu. „ Do utkání jsme vstoupili, jako by bylo první povánoční. Nohy nešly, hlava ještě nastavená na stromeček a dárky a podle toho to na hřišti vypadalo. Postupem času jsme se zlepšovali, ale soupeře jsme vždy nechali utéct, protože cítil svoji šanci. Škoda, že jsme neudrželi vedení v závěru, na nájezdy byl soupeř přesvědčivější. Musíme si říci, že play up nám zadarmo do klína nespadne, je potřeba vrátit k poctivé hře,“ uvedl kouč Petr Adamec.

Naopak výrazný krok směrem do play up udělali vysokomýtští florbalisté, kteří v důležitém souboji na domácí palubovce přetlačili Žďár nad Sázavou. Bitva to byla náramná, soupeř v čase 58:01 snižoval na rozdíl jediné branky, ale závěr domácí celek ustál bez úhony. „Neuvěřitelné drama s úspěšným koncem pro nás. Konec základní části se blíží a je to vidět, o kráse to opravdu nebylo. Vydřené vítězství, byli jsme o gól šťastnější,“ radoval se vedoucí Aleš Dejdar.

Florbalová bárka jménem Orlicko-Třebovsko nabírá stále více vody. Na půdě druhého Brna sice hosté odehráli dobrou partii, ale k čemu to, když bez bodového efektu… Navíc se k nim rivalové z nejspodnějších pater tabulky přiblížili. „Zase nám utekl začátek. Museli jsme dohánět tříbrankové manko, což se nám povedlo. Poté se hra vyrovnala a oba týmy se přetahovaly o výsledek. Bohužel těmi šťastnějšími byli domácí. Ukázali jsme, že dokážeme hrát florbal s každým soupeřem, ale chybí nám trochu štěstí,“ litoval trenér Martin Šmíd.

DIVIZE – skupina D

18. KOLO: FBC Letohrad Orel Orlice – Snipers Třebíč 8:9 SN (0:2, 4:3, 4:3 – 0:0, 0:1). Branky Letohradu: Kubelka 3, Majvald 2, Skalický 2, Marek. Florbal Litomyšl – FBC Hradec Králové B 8:7 PP (1:1, 3:2, 3:4). Branky Litomyšle: T. Boštík 2, Lamplot 2, Nonn, Pakosta, Smola, Švec. FTC Vysoké Mýto – Hippos Žďár nad Sázavou 7:6 (2:1, 1:2, 4:3). Branky Vysokého Mýta: Novák 2, Knypl, Kobr, Lesák, Pavlák, Unzeitig. Hornets Brno – FbK Orlicko-Třebovsko 7:6 (3:1, 3:5, 1:0). Branky Orlicko-Třebovska: Kapoun 2, V. Šmíd 2, Langer, Minář.

Další výsledky: Havlíčkův Brod – Všestary 8:6, Dobruška – Jihlava 2:9.

Pořadí po 18. kole:

1. Litomyšl 18 12 3 1 2 118:82 43

2. Hornets Brno 18 11 1 2 4 119:89 37

3. Vysoké Mýto 18 10 1 1 6 129:103 33

4. Žďár nad Sázavou 18 10 1 0 7 133:116 32

5. Letohrad 18 9 2 1 6 126:112 32

6. Jihlava 18 8 1 5 4 103:85 31

7. Všestary 18 9 0 0 9 128:134 27

8. Havlíčkův Brod 18 5 4 0 9 122:132 23

9. Dobruška 18 6 1 2 9 83:108 22

10. Orlicko-Třebovsko 18 5 0 1 12 118:147 16

11. Hradec Králové B 18 4 0 3 11 109:139 15

12. Třebíč 18 3 2 0 13 110:151 13

Další program:

Sobota 27. ledna: Všestary – Vysoké Mýto, Žďár nad Sázavou – Letohrad, Orlicko-Třebovsko – Litomyšl (vše 18.00).