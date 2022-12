O tom, že se pardubické vítězství nerodilo jednoduše, svědčí nejlépe skutečnost, že ještě v polovině třetí čtvrtiny se Nová huť dostala do vedení (54:56). Jak se však později ukázalo, bylo to naposledy v zápase. Jako by to pro Beksu bylo definitivním varováním a současně pobídkou, aby zařadila vyšší rychlost a soupeři pláchla. Což se také po následné povedené bodové šňůře stalo, ujala se znovu vedení, které už nepustila. Ještě před koncem třetí periodě se rozdíl ve skóre zvýšil i do dvouciferné podoby a v závěrečném kvartálu domácí hráči taktovku z rukou nepustili. I proto, že hosté měli značné problémy s fauly, celkem jim bylo odpískáno 28 osobních chyb.