Neděle a pondělí, to byla na Rallye Dakar maratónská etapa specifická tím, že jezdci přenocovali společně a bez svých mechaniků, takže cokoli bylo potřeba s motocykly, museli řešit sami, případně „na dálku“. Tedy jakýsi návrat k dávným africkým tradicím, byť tovární závodníci měli jistá privilegia.

Pondělní porce obnášela 375 měřených kilometrů na trase Sakaka – Naúm.

Rád, že se dostal do cíle, byl zejména Milan Engel (v etapě bral 35. místo a celkově je šestadvacátý). Trápilo ho nefungující čerpadlo zadní palivové nádrže. A opravujte si to sám v poušti… „Měl jsem technické problémy. Zase jsem to tam lepil a kvůli tomu ztratil dost času, takže etapa nic moc. Ale jsem rád, že jsem v cíli,“ oddechl si Engel. Mechanik závadu naštěstí záhy odstranil, neukázala se jako vážná a Engel může pokračovat v závodu.

„Šlo o vyskočený tlakový ventil. Je to věc, se kterou si člověk bez asistence a bez náhradní součástky v poušti jen tak neporadí. Milan to ale zvládl perfektně. Ten problém vyřešil a s motorkou dojel do cíle. V tomhle je jedinečný,“ chválil ho týmový šéf Ervín Krajčovič.

Martin Michek se posunul do vysněné elitní patnáctky, když mu kromě vlastních spolehlivých výkonů pomohly i výpadky konkurence, v nemocnici skončil i průběžně čtvrtý Francouz de Soultrait.

Zajel sedmnáctý čas v etapě se ztrátou více než šestnácti minut na vítězného a průběžně vedoucího Chilana Corneja Florima. A to mohl být ještě výše. „Měl jsem potíže s konektorem na řídítkách, v navigačním panelu mi nešel ukazatel kilometrů. Musel jsem se vracet pro dva waypointy, takže jsem nakonec nabral čtyři minuty ztrátu,“ zamrzelo Michka.

„Bylo to brutálně rychlé a po dvou náročných dnech jsem rád v cíli. Moc mě samozřejmě těší, že jsem poskočil a že jedeme kolem toho patnáctého místa. To je něco krásného, ale Dakar je nevyzpytatelný. Máme před sebou ještě čtyři dny,“ upozorňuje český motokrosař.

Zdroj: Orion MRG

V nich by se rád určitě ještě o pár míst posunul, s jídle zkrátka roste chuť. „Budu se snažit co nejvíce, ale bude to hrozně těžké. Když to srovnám s loňským Dakarem, tak tam už v tuhle dobu bylo deset favoritů mimo. Letos krom pár jezdců skoro celá špička zůstává. Dám do toho závěru maximum. Když se povede to patnácté místo udržet, bude to pecka,“ prohlásil Michek. „Recept na úspěch však v takhle těžkém závodě neexistuje. Každá etapa člověku sedne jinak. Já osobně nemám rád šutry, v nich jsem raději opatrnější. Nechci, aby mě to tam koplo a hodilo v rychlosti na nějaký kámen. Mám radši písčité pisty. A taky doufám, že ještě budou nějaké duny, protože těch jsme zatím moc neměli,“ nastínil.

Jeho předností je vyrovnanost výkonů v jednotlivých etapách. „Jezdí stabilně a rychle. Nedělá velké chyby, ani navigační, ani jezdecké. Jednou při něm stálo štěstí, kdy trefil velký kámen, na kterém spadlo hodně závodníků, ale on to ustál. Má fakt dobré výsledky, ale bez podpory kolem by to nešlo. Všichni v týmu dělají svou práci skvěle a ono se to odráží i na umístění,“ zdůraznil Krajčovič.

V úterý čeká na Michka, Engela a spol. rychlostní test obnášející 465 kilometrů, pohybovat se budou na okruhu okolo města Naúm. (rh, mrg)