Nejen, že český motocyklový závodník straší soupeře z továrních týmů, on většinu z nich výsledkově ve středu překonal! Martin Michek ve čtvrté etapě, která byla z celé soutěže nejdelší a měřila 465 kilometrů, přijel do cíle s odstupem 13 minut na nejrychlejšího Španěla Barredu z Hondy. A poprvé se dostal do nejlepší desítky v rámci jednoho dne. „Jsem rád, že jsem navázal na to, kde jsem loni skončil. Vlastně se mi to podařilo vylepšit, protože v minulém ročníku jsem se pohyboval v etapách okolo dvacátého místa. To je posun, protože nikdo z továrních jezdců nevypadl a já atakuji příčky kolem desítky, což je neuvěřitelné,“ pochvaloval si jezdec.

Přitom pořadatel proklamoval, že ve středu bude plno navigačních pastí. Také Michek se jednou nachytal a ztratil několik minut. „Jeli jsme po cestě a mysleli si, že brzy narazíme na waypoint. Jenže on se nacházel o dvacet třicet metrů jinde na kopci duny. Občas tam byli takové navigační taháky,“ popisoval Michek, který se pak chytl do skupinky s loňským šampionem Kevinem Benavidesem. „To bylo příjemné, tahali jsme se s ním až do cíle. Odsýpalo to opravdu rychle, držel jsem plný plyn do poslední chvíle. Maximálkou 165 km/h jsem jel hned několikrát.“

O svém etapovém maximum se dozvěděl až v bivaku, jeho soupeři totiž dostávali penalizace za neprojetí bodů. Z výsledku byl nadšený nejen Michek, ale také celý soukromý český tým. „Je to úžasné a další výsledkový mezník pro nás. Bojujeme proti týmům, které mají zcela jiné rozpočty. My jsme odhadem tak na 10 procentech toho, čím disponuje Honda nebo Yamaha. Možná ani to ne. Nicméně trénujeme, vyvíjíme a snažíme se vytěžit z minima maximum. Zůstáváme ale nohama na zemi, nic nepodceňujeme a připravujeme se na další průběh soutěže,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion MRG. Dalším cílem Michka bude ukrajovat odstup na prvního v pořadí, který činí hodinu.

Hodinu a 42 minut ztrácí na čelo Milan Engel, který celkově drží 32. místo. Zároveň je druhý v kategorii jezdců bez asistence. „Jelo se mi dobře, ze začátku jsem chytil tempo, dostal jsem se ke dvacátému místu. Jenže jsem dojel jednu skupinku a dostal jsem kopanec. Raději jsem si jel to svoje. Nebylo to jednoduché, na těch rychlých pistách je lehké havarovat,“ popsal Engel, který musel v předchozím dnu svařovat prasklý výfuk. „Ten svár naštěstí drží, takže mohu dělat běžnou údržbu motorky v bivaku. Také teploty byly v Saudské Arábii větší, takže nálada byla lepší. Potřeboval bych se posunout více dopředu, rozdíly ale nejsou velké. Až bude těžší navigace nebo terén, snad ztrátu stáhnu.“