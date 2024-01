Kratší čtvrtou etapou pokračovala Dakarská rallye v Saudské Arábii. Všichni jezdci z českého týmu Orion Moto Racing Group vše zvládli, komplikací bylo jen bloudění na kamenech. Martin Michek sice dojel čtrnáctý se ztrátou 14 minut na vítěze, v celkovém pořadí se ale posunul na výborné deváté místo. Skvělé pětadvacáté místo vybojoval Dušan Drdaj, Milan Engel byl na 31. místě.

Čtvrtá etapa. | Foto: Orion MRG

S náročnou navigací se pral také Martin Prokeš, který skončil v úterý na 47. příčce. Konečně dobrou zprávu slyšel Jaromír Romančík. Týmu se snad podařilo opravit závodní KTM a vyrazí do páté etapy.

V pondělí večer ulehli v maratonském bivaku do společného velkého stanu, účastníci totiž přenocovali bez týmového komfortu. A ráno na ně čekala skoro 300 kilometrů dlouhá speciálka. „Byla sice krátká, ale dělal jsem v ní hodně chyb. Nebyl jsem jediný, celý předek bloudil. Stálo to hodně času, na pátém kilometru jsem se musel vracet pro waypoint. Minul jsem ho a nemohl ho zaboha najít,“ smutnil Martin Michek, který se už v cíli smiřoval s tím, že se průběžným pořadím propadne. „Ztratil jsem tam asi deset kilometrů, psychicky mě to na začátku hned vyšťavilo. Jenže se ukázalo, že skoro všichni předvedli navigační chyby.“

Michek se posunul na skvělé deváté místo, několik soupeřů totiž chybovalo a ztratili na trase mnohem více času. Kdyby takovou příčku udržel, bylo by to české historické maximum v kategorii motocyklů na Dakarské rallye. V minulém roce dojel celkově jedenáctý, o dva roky předtím byl desátý. Pro jeden waypoint se musel vracet také Milan Engel. „Ztratil jsem tím patnáct minut, což je pro mě špatné. Motorku mám ale v pořádku, stroj vydržel. Těším se, až se v našem stanu odpočinu a lehnu,“ dodal Engel, který je na své desáté Dakarské rallye.

Drdaj: Prach mě zpomaloval

Spokojený v cíli nebyl Dušan Drdaj. Ten čtvrtou etapu až na pár drobností navigačně zvládl, stěžoval si ale na jiné překážky. „Od začátku do konce se strašně prášilo. Když jsem někoho dojel, musel jsem se přizpůsobit jeho rychlosti, ubíral na rovinkách rychlost. Jsem z toho trochu zklamaný, že jsem nemohl jet rychleji,“ povídal nováček z Prahy, který ale dojel na výborném 25. místě s odstupem více než půl hodiny. V celkovém pořadí je však osmadvacátý a stále drží pozici nejlepšího nováčka Dakaru, což je velice prestižní záležitost. To ale zatím úspěšný motokrosař tolik neřeší.

„V noci jsme spali bez asistence v bivaku všichni ve velkém stanu. Jsem trochu nevyspalý, byla velká zima, což jsem malinko podcenil. To jsou ale zkušenosti, které mi chybí,“ dodal Drdaj. Jeho týmový parťák Martin Prokeš se rovněž nemohl dostat do tempa kvůli prachu. „Nechtěl jsem to v těchto podmínkách zbytečně zahodit. Po tankovačce to bylo to samé – hodně rychlé roviny, do toho jezdily auta, takže nešlo nic vidět, prach stál. Hodně jsme také navigačně bloudili,“ dodal Prokeš.

Romančíkova motorka se celý den opravovala

Trpký průběh zažívá Jaromír Romančík, kterému v předchozích dnech vypovídala službu jeho motorka. Na trati mu několikrát přestala zcela fungovat, v pondělí dokonce po třech kilometrech a musel si přivolat pomoct od organizátorů. „Už před včerejší etapou jsme vyměnili pět šest věcí, kde jsme si mysleli, že by ta závada mohla být. Bohužel důsledek závady se opakoval znovu. V úterý jsme se do toho pustili znovu. Vyměnili jsme cívku na zapalování, která by s největší pravděpodobností měla být příčinou těch poruch,“ popisoval Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion Moto Racing Group.

„Je to ale těžké říci, protože těžko nasimulujeme v bivaku závodní podmínky a zátěž, protože i před čtvrtou etapou jsme motorku zkoušeli a fungovala.“ Jaromír tak odstartuje do středeční etapy na žolíka a s penalizací 32 hodin. Půjde hlavně o nabírání zkušeností a dílčích úspěchů.