Třináctinásobný účastník dakarské rallye spadl a přestože u něj záchranný vrtulník byl během osmi minut, nedokázalil mu zdravotníci pomoci.

Od prvních kilometrů chytil skvělé tempo Martin Michek (Orion Moto Racing Group). Po celou etapu se pohyboval mezi nejrychlejšími závodníky a nepovolil až do konce. V cíli z toho bylo skvělé 11. místo. Umístění, které pár let od českého motorkáře na Rallye Dakar nepamatujeme. „Všichni jsme se shodli na tom, že etapa byla extrémně rychlá. Od začátku jsem byl ve svém rytmu a povedlo se mi zajet super výsledek. To vše jde ale teď stranou, jelikož se stala obrovská tragédie přímo na trati. Je mi to moc líto," uvedl Martin Michek, kterého nedělní události zasáhly stejně jako ostatní účastníky soutěže.

Závodník Orion Moto Racing Group si trochu postěžoval na nenáročnost a zrádnost nedělní etapy. „Byla to velice rychlá rychlostní zkouška. Stačilo jen nasednout a držet plný plyn." Svým způsobem měl pravdu, jelikož první motorkář urazil trasu dlouhou 546 kilometrů za neuvěřitelné 4 hodiny a 35 minut (průměrná rychlost kolem 120 km/h!).

Milan Engel se během etapy pohyboval ve třetí desítce. Rychlejší etapy mu příliš nesvědčí. „Vzhledem k tomu, že patřím k těm vyšším závodníkům, moje motorka není schopna vyvinout takový top speed. Mám raději techničtější a náročnější etapy. Těším se na etapy s náročnějšími dunami a pískem. „Ani mi nepřidalo, že jsem projížděl kolem nehody Paola Goncalvese. Viděl jsem na vlastní oči, jak ho resuscitují. Bylo to strašně nepříjemné a několik kilometrů jsem se z toho dostával. Moc mě mrzí, že se něco takového stalo. Paola jsem tu v bivaku potkával od svého prvního Dakaru. Téměř vždy se usmíval."

Pondělní etapa byla pro motocyklisty z pietních důvodů a k uctění památky tragicky zesnulého portugalského jezdce zrušena.