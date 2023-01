Několik chvil plný adrenalinu měli šéfové českého motorkářského týmu. Martin Michek se totiž zhruba na 300. kilometru ztratil ve výsledcích, na mapě jeho číslo nebylo vidět. Dlouhou dobu to vypadalo, že musel zastavit kvůli nehodě nebo technickému problému. „My sledujeme výsledky každých pět minut. Nejdříve jsme si mysleli, že zabloudil. Otevřeli jsme si mapu a koukali, že stojí. Jenže Milan Engel projel kolem něj a nezdržel se. To nám dávalo indicie, že se asi nic vážného nestalo,“ popisoval momenty týmový šéf Ervín Krajčovič.

Byl to neskutečný zážitek. Na dráze nikdo nikomu nedaruje ani centimetr

Michka opravdu na trati nic vážného nepotkalo, měl problém s iritrackem kvůli špatnému kabelu. Tím pádem se v průjezdech ve výsledcích neobjevoval. „Řešili jsme to už s organizátorem, všechny kontrolní body má splněné, neměl by dostat penalizaci,“ dodal Krajčovič, který byl s výsledky svých jezdců spokojen. A závodníci také, hlavně že se dostali do cíle před deštěm a záplavami, které si vynutily zkrácení etapy v ostatních kategoriích.

Půjčená bunda a vyhýbání loužím

„Speciálka byla opravdu hezká. Více se to sypalo, bylo to spíše na písku, což vítám. Je to lepší než jízda po kamenech. Snažil jsem se v tom přidávat také více plynu. Jenže nás svazovalo počasí ke konci, protože začalo hustě pršet,“ dodal Michek. „Děkuji moc klukům od Martina Prokopa, že mi v servisní zóně dali bundu s rukavicemi, protože to byl opravdu marast. Hodně husté. Jezdit v tričku kolem deseti stupňů za deště není ideální, takhle jsem to vyřešil.“

Také Engel zažil prudký déšť. „Třetí etapa byla strašně moc dlouhá, akorát bylo méně kamenů. Jelo se mi dobře, utíkalo to. Tím, jak pršelo, tak písek byl mokrý a byly vidět krásně stopy. Nicméně ke konci etapy nám začalo pršet, byl jsem rád, že jsem vůbec dorazil do cíle. Posledních 40 kilometrů se to z těch hor valilo dolů na planiny. Byla tam jedna velká kaluž, musel jsem vybírat stopy, abych to mohl vůbec objet,“ dodal Engel, který má v celkovém pořadí ztrátu přes dvě hodiny na prvního. „Na přejezdu jsme všichni zmokli a vymrzli jsme. Po těle se cítím dobře, i když motorka zmokla. Snad tam nebude problém v elektrice.“