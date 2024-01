Brilantní výkony zaznamenali motocykloví jezdci z týmu Orion Moto Racing Group. Martin Michek v jedenácté etapě Dakarské rallye dojel na 9. místě, což je vyrovnání jeho historicky nejlepšího výkonu v rámci jednoho dne. Na stejné příčce se jeho jméno objevilo v loňském roce. Dušan Drdaj zase dorazil do cíle jako sedmnáctý a poprvé se probojoval do TOP 20. Do konce závodu chybí poslední kilometry.

Jedenáctá etapa. | Foto: Orion MRG & Ondřej Záruba

Milan Engel na nebezpečných kamenných cestách skončil pětadvacátý a Martin Prokeš, který přivolával na trati vrtulník pro jednoho jezdce, dojel na 48. příčce. Pátek je závěrečným dnem letošního přetěžkého ročníku pouštní soutěže.

Pořadatelé slibovali, že předposlední den bude nejtěžší etapou. A patrně se nemýlili. „Bylo úplné peklo, jelo se po kamenitých šíleně prašných cestách mezi horami. Písku tam bylo minimum, asi jen dvacet kilometrů,“ popsal Michek, který se držel v etapě kolem jedenáctého místa. A navíc se mu povedlo předjet Francouze Jeanloupa Lepana a jeho krajana Romaina Dumontiera. Tedy jezdce, se kterými bojuje o elitní desítku. „To byl signál k tomu, že by to mohlo dopadnout dobře. Snažil jsem se jich držet. Dumontier udělal navigační chybu a já toho pak využil.“

V cíli dojel na špičkové deváté příčce s odstupem čtrnácti minut. Stejné místo v rámci etapy si zajistil vloni v devátém dnu. Tehdy do cíle dojel jako sedmý, o dvě příčky ho odsunuly až dodatečné časové úpravy u soupeřů, kteří pomáhali jiným jezdcům. „Deváté místo je úžasné. Vlastně mé nejlepší v etapě na Dakaru. Už se cítím lépe, jen ruka mi nepracuje tak, jak by měla. Lepší se to každým dnem. Zítra jsem připraven závodit do konce a minimálně udržet desáté celkové místo,“ prohlásil Michek.

Pokud toto umístění v celkovém pořadí udrží, naváže na svůj výkon z roku 2021. A znovu vyrovná české maximum v kategorii motocyklů, které také zajel v roce 1998 Stanislav Zloch. Tehdy ještě samozřejmě v Africe. „Martin i přes nemoc a nepříjemné oslabení v ruce předvádí naprosto parádní výkony, jsme z toho nadšení. Pokud se podaří udržet desáté místo v celkovém pořadí Dakaru, bude to splnění našeho hlavního cíle. Když se nestane nic zásadního, mělo by to klapnout,“ doplnil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion Moto Racing Group.

Dušan Draj ve čtvrtek vylepšil své maximum, v cíli byl totiž klasifikovaný jako 17. nejlepší jezdec. A suverénně opět jako nejlepší nováček Dakaru. Odstup od nejlepšího měl 27 minut. Přitom ho trápily zdravotní problémy. „Ráno mi nebylo dobře, ani celou noc, protože jsem měl horečku. Přemýšlel jsem, jestli vůbec nastoupit, protože mi nejde o celkový výsledek. Ale hecnul jsem se a vyplatilo se. Dokázal jsem získat umístění v top dvacítce, to je hrozně moc super,“ měl radost Drdaj, který má v průběžném pořadí velkou penalizaci za nedokončení šesté etapy. Pokud by se tak nestalo a Drdaj by předváděl podobné výkony, určitě by promlouval do souboje o nováčka Dakaru.

Engel: Kamení nakopávalo

Velmi výživný byl čtvrteční den v Saudské Arábii pro Milana Engela. „Z 80 procent se jelo v kamenní, což bylo strašně náročné na techniku a ruce. Vůbec se mi dobře nejelo, bylo to hodně nebezpečné. Navíc to nakopávalo,“ popisoval Engel, který se v celkovém pořadí posunul na 22. místo. „Jel jsem stabilně, žádná navigační chyba nebyla. Myslím, že etapu jsem jinak odjel dobře.“

Náročný den má za sebou také Martin Prokeš, kterému jedenáctá etapa nesedla. „Nebavilo mě to, protože jsme jeli v prachu. Auta nás brzo dojela, takže to byl očistec. Hodně kamenů, jel jsem pomalu,“ prohlásil Prokeš, který ještě zastavoval u ležícího motocyklisty. „Volal jsem mu vrtulník. Zdravotníci přiletěli a nakonec jel dál. Ten ztracený čas by mi měli organizátoři vrátit, jednalo se asi o deset minut.“ V průběžném pořadí drží 42. místo a celkově je zatím devátým nejlepším nováčkem. ¨

V pátek Dakarská rallye skončí dvanáctou etapou, která bude obsahovat 175 měřených kilometrů.