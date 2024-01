Velmi nadějně začala desátá etapa Dakarské rallye. Martin Michek první úseky okruhové trasy, která měla start i cíl v Úle, rozjel jako nejrychlejší motocyklový jezdec. Na dalších mezičasech byl druhý a na posledním kontrolním bodě osmý. Nakonec byl klasifikován jako 14. nejlepší jezdec. Přitom se závodník Orionu Moto Racing Group potýká s nemocí.

Desátá etapa. | Foto: Orion MRG & Ondřej Záruba

„V rámci všech mých sil, které mám a sbírám, byla desátá etapa fakt dobrá. Včerejší večer jsem proležel, teď si půjdu lehnout také,“ hlásil z cíle Michek, který stále drží desáté místo v průběžném pořadí. Výborným výkonem se prezentoval Drdaj, který dojel na 21. místě s odstupem 14 minut. Milan Engel by v cíli šestadvacátý a Martin Prokeš dojel na 47 příčce.

Už to vypadalo, že Michek bude atakovat své etapové maximum z minulého roku na Dakaru, kdy byl na devátém místě. Český motocyklový jezdec byl na pěti kontrolních bodech v celkovém pořadí do pátého místa. Nakonec dorazil do cíle se ztrátou devíti minut a spadl na 14. místo. Dobře ví, že to kvůli nemoci výš nešlo. „Mám virus, který tady koluje bivakem. Taková teplota se zimnicí. Ruka sice stále drží, na druhou stanu v ní není moc síly. Cítím se takový bez chuti, ale snažím se dávat do toho maximum,“ hlásil Michek po dojezdu do cíle.

Výsledky s napětím sledovali také v týmu Orion Moto Racing Group. „Ráno Martin zas tak moc dobře nevypadal, tak si tu říkáme, že chce asi být rychle zpět v posteli. Jel skvěle, určitě na sebe upozornil,“ dodal s úsměvem Ervín Krajčovič. „Ke konci sice zpomalil kvůli bloudění a únavě, ale důležité je, že na konkurenty o desáté místo neztratil čas.“

V průběžném pořadí je stále na desátém místě s odstupem dvou hodin a třiceti minut na lídra. „Bojujeme o nejlepší desítku na letošní Dakarské rallye, poslední dva dny budou fakt náročné a protrpím si je. Budu rád, když mi fanoušci pomohou a budou s námi,“ vyzval Michek.

Výborně za to vzal Dušan Drdaj. Ve středu dojel jako nejrychlejší nováček nejtěžší pouštní soutěže. Předvedl 21. nejlepší čas, o dvě místa přeskočil Rakušana Ebstera, patrně nejlepšího nováčka letošního ročníku Dakaru. „Jsem nadšený a zklamaný. Do tankovačky jsem jel fakt suprově, měl dobrou rychlost a nebloudil jsem. Všechno bylo v pohodě, průběžně jsem byl na dvanáctém místě, takže mě to hodně namotivovalo,“ měl radost Drdaj.

„Ale padesát kilometrů před koncem jsem jednou zabloudil, na dlouho. Nechal jsem tam hodně času. Jsem zklamaný z výsledku, ale ne z jízdy. Zítra máme dlouhou etapu, tak se rychle půjdu najíst a odpočinout,“ dodal Drdaj, který nefiguruje v hlavní soutěži kvůli nedokončení dvou etap.

Naopak o stále slušné umístění může usilovat Milan Engel, který ve středu ztratil skoro 23 minut na čelo. „Jsem rád, že jsem to dojel bez technických problémů a pádů. Bylo to strašně náročné kvůli terénu, hodně kamenní. Takže mi to furt nakopávalo, dělalo mi to nějaké psí kusy. Motorka se těžce držela. Extrémně náročná byla navigace. Všechny waypointy jsem chytil, docela mi ubyly síly,“ hlásil z cíle Engel, který v průběžném pořadí je na 23. místě s odstupem šest a půl hodiny.

Rallye Dakar, 10. etapa:

Martin Michek: 14. místo (celkové pořadí: 10., ztráta 2:45 hod.).

Milan Engel: 26. místo (celkové pořadí: 23., ztráta 6:33 hod.).

Martin Prokeš: 47. místo (celkové pořadí: 44., ztráta 13:34 hod.).

Dušan Drdaj: 21. místo (celkové pořadí: 88., ztráta 67:41 hod.).

Jaromír Romančík: nestartoval.

(z tiskové zprávy)