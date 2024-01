První ostrý test na 46. ročníku mají motocykloví jezdci z týmu Orion Moto Racing Group za sebou. Na sedmadvacetikilometrovém prologu se sice bloudilo, ale všichni dorazili do zdárně cíle. Nejrychleji úvod Dakarské rallye zvládl Martin Michek, který skončil jedenáctý se ztrátou jedné minuty na vítězného Španěla Schareinu.

Prolog. | Foto: Orion MRG

Dále dorazil Dušan Drdaj na 28. místě, byl přitom nejrychlejší ze všech nováčků. Po bloudění skončil čtyřicátý Milan Engel a po nepříjemném pádu dokončil i Jaromír Romančík, který byl padesátý. O čtyři příčky výš dojel Martin Prokeš.

V sobotu na všechny jezdce v Saudské Arábii čeká první klasická etapa, která měří více než 400 kilometrů.

Po dlouhém čekání a přesunech se konečně rozjela Dakarské rallye, která pro tým Orion Moto Racing Group přelomová. Ještě nikdy za jejich barvy nejela pětice českých motorkářů. Ti se v prologu všichni dostali do cíle. I když lehké to rozhodně nebylo. „Jak nám otočili pořadí závodníků, tak jsem jel mezi posledními. Trať byla po těch motorkách a čtyřkolkách extrémně rozbitá, už tam byla nebezpečná místa, trefil jsem několik šutrů zaváté pískem. A to jsem jich hodně ještě míjel,“ popsal Martin Michek, který předvedl svoji obvyklou rychlost a skončil jedenáctý. „Užil jsem si to, ke konci to byl spíše motokros.“

PODÍVEJTE SE: Orion Moto Racing Group před startem Rallye Dakar

Právě bohaté zkušenosti z motokrosu se povedlo uplatnit Dušanu Drdajovi, který 28. místem příjemně překvapil. „Byl jsem spokojený. Jediný problém nastal, když na 21. kilometru ztěžkla navigace, která dala zabrat i zkušenějším borcům. Tam jsem ztratil také já. Jinak jsem byl v cíli jako nejlepší nováček. To nic neznamená, máme za sebou jen první den. Budu bojovat dál tvrdě,“ byl odhodlaný Drdaj, kterého překvapila zima v poušti. „Hlavně po ránu. Vím, že se musím příště lépe obléknout.“

Komplikace se nevyhnuly ani zkušenému Milanu Engelovi, který je známý tím, že se v terénu velmi dobře orientuje. „Bylo to docela zrádné, i já jsem bloudil. Zajel jsem si asi kilometr, musel se vracet pro jeden waypoint. Stalo se, jsme na začátku, nic si z toho nedělám. Zvykám si na digitální roadbook, už mě tolik nezlobí,“ dodal Engel, který měl v cíli ztrátu čtyř minut na vítěze.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Hůře dopadl Jaromír Romančík, jemuž se prolog nepovedl podle představ. Ačkoliv se na premiéru hodně těšil, na desátém kilometr havaroval. „Stalo se to v hezké pravotočivé zatáčce, pěkně jsem do ní najel s plynem, jenže tam byla taková stopa. Najednou jsem ležel, měl nohu pod motorkou a nemohl se z toho dostat. Mával jsem a přiběhli diváci mě zvednout,“ popsal náročné momenty Romančík, domácí šampion v motokrosu nebo v enduru. Po pádu se snažil nahnat ztracený čas.

„Jenže jsem dojel jezdce, který hodně prášil. Jak jsem se ho snažil předjet, tak jsem nekoukal na navigaci a vynechal jeden bod. Ztratil několik kilometrů a pak se vrátil. Propásl jsem čas kvůli svým chybám, startuji v sobotu ze zadních pozic. Určitě se budu chtít zlepšit,“ doplnil Romančík. Spokojený byl v cíli Martin Prokeš, který potkal několik závodníků v protisměru. „Za mě se jelo fakt super. Na nějakém dvacátém kilometru na kaňonu jelo proti mně asi sedm motorek. Tam jsme málem střelili do sebe. Nad námi byl vrtulník. Nevím, jestli to monitoroval, protože jeli v protisměru. Pak jsem předjel asi ještě tři. Zítra jdeme do toho naplno.“

Orion MRG v prologu Rallye Dakar: