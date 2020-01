„Šestá etapa byla super. Přivezl jsem si do cíle osmnácté místo, což je báječné. Ke konci jsem trochu zabloudil a přišel o takové dvě minuty, takže to mohlo být ještě o malinko lepší,“ hodnotil závodník, který se podle svých slov těšil na sobotní den volna.

„Stejně tak se ovšem těším na druhou půlku Dakaru. Souboj o nováčka roku mám dobře rozjetý a doufám, že ho dotáhnu do konce,“ řekl Michek, který se v neděli pustí do náročné druhé půlky závodu.



Jeho týmový kolega Milan Engel se po nepovedeném čtvrtém dílu vrátil zpět mezi elitu a mohl tak startovat ze solidní pozice. Tu ovšem ve výhodu neproměnil, protože hned na začátku etapy hledal kontrolní bod, což ho stálo mnoho drahocenných minut a na stém kilometru šesté etapy se dokonce objevil až v sedmé desítce. Byl to pro něho další smolný den a třicátá pozice v cíli se po problémech může zdát jako úspěch.



„Na začátku jsem si osm kilometrů zajel. Jelo se tam po pláni, odbočovalo se přes duny, špatně jsem si zkalibroval kilometry, spletl si trasu a ztratil dvanáct minut. Navíc jsem v polovině etapy dvakrát spadl, pokaždé ale naštěstí v dunách,“ vypočítal Engel, které měl starosti i po dojezdu a nakonec byl rád, že se vyhnul penalizaci. V průběžné klasifikaci se Engel nadále pohybuje ve třetí desítce, v dalších etapách by se rád dočkal klidnějšího průběhu a posunu v klasifikaci.