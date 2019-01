České Budějovice, Litomyšl – Motokrosař Orionu Litomyšl by se pro příští sezonu velmi rád vrátil do elitní kubatury.

Martin Michek. | Foto: Miroslav Jireček

V roce 1976 skončil Jiří Churavý v mistrovství světa v motokrosu třídy do 125 ccm druhý a Zdeněk Velký o stupínek za ním. Málokoho asi napadlo, že český motokros bude čekat dlouhých pětatřicet let, než se náš reprezentant zase postaví na stupně vítězů v konečném hodnocení světového šampionátu. Dokázal to až letos Jihočech MARTIN MICHEK. Jezdec závodící za litomyšlský Orion skončil ve třídě MX3 bronzový.

Bronz z mistrovství světa je vaším životním úspěchem. Je tomu tak?

To určitě. Je to paráda a mám velkou radost.

Závěrečný závod šampionátu se jel ve francouzském Lacapelle Marival. Šel jste do něj s úmyslem zejména si pohlídat třetí místo, nebo jste to chtěl zkusit i výš?

Teoretická šance na druhé místo ještě byla, ale je pravda, že jsem chtěl hlídat hlavně třetí místo. To se mi povedlo už po první jízdě, v níž jsem dojel třetí, takže jsem mohl být v klidu.

Na druhého Francouze Potiska jste v konečném účtování ztrácel deset bodů. Nedala se tato ztráta smazat?

To v každém případě. Ale měl jsem trochu smůlu v předcházejících závodech a také jsem doplatil na nesportovní chování jednoho ze soupeřů.

Povídejte.

Při závodu na Ukrajině jsem v první rozjížďce dojel třetí. Ve druhé jsem jezdil druhý a pral jsem se o vedení. V průběhu závodu mi ale vlétl do motorky kámen a začal mi brzdit se zadní brzdou, až mi úplně zablokoval zadní kolo. Klesl jsem ze druhého až na pětadvacáté místo. Musel jsem zastavit a problém vyřešit. Vrátil jsem se a dojel pátý, ale právě to mohly být ty body, které mi na konci chyběly ke druhému místu.

Naznačil jste také nesportovní chování jednoho ze soupeřů. O co šlo?

To bylo ve Slovinsku. Každý jezdec má právo upravit si před rozjížďkou svůj prostor startu. Já jsem si ho upravil, všechno bylo v pořádku, ale když jsem přijel ze zaváděcího kola, tak jsem měl ve své koleji nasypáno asi pět centimetrů písku. I takové věci se dějí v mistrovství světa a rivalita je tam. Tím pádem jsem neodstartoval, spadl jsem a začínal úplně z posledního místa. Nakonec jsem v té rozjížďce dojel sedmý a ve druhé třetí. Tyhle záležitosti mě připravily o body. Mohl jsem být i výš, ale za třetí místo jsem šťastný. Medaile pro český motokros přišla po dlouhých pětatřiceti letech a jsem za ni moc rád.

Na stříbrného Potiska tedy asi bylo, ale mistr světa Švýcar Bill byl zřejmě suverénní. Souhlasíte?

To je pravda. Nikdo ale nebyl k neporažení. Billa jsem předjel v Bulharsku a s Potiskem jsem normálně závodil. Je ale fakt, že Bill byl o trošku lepší než my ostatní. Nebylo to ale o žádnou třídu. Závodit se s ním dalo. Měl výhodu, že ho v průběhu celé sezony nepotkaly žádné problémy. To mu napomohlo k tomu, že se stal mistrem světa.

Před sezonou jste o útoku na titul mistra světa hovořil i vy. Nejste ze třetího místa přece jen zklamán?

Nejsem. Každá medaile z mistrovství světa má velkou hodnotu. Čtyřikrát jsem byl v průběhu sezony na stupních vítězů a za celkové třetí místo jsem šťastný. Byl to hezký šampionát a přesvědčil jsem se, že mohu bojovat i o ty nejvyšší příčky.

Měla vaše světová medaile velký ohlas?

Gratulací jsem dostal hodně. Měli jsme i večeři se sponzory a všichni chtěli hlavně vidět medaili.

Mistrovství světa třídy MX3 mělo původně čítat patnáct závodů, nakonec se jich odjelo jen osm. Ovlivnilo to podle vás konečné výsledky?

Trošku mě to mrzelo, protože na druhé místo jsem ztrácel jenom deset bodů a kdyby se odjely třeba ještě dva závody, tak se to dalo stáhnout. Ale jak říkám, nechci se v tom už vrtat a jsem šťastný za medaili. Asi to tak mělo být.

Mistr světa ze třídy MX3 měl mít zajištěný postup do světového šampionátu nejprestižnější kubatury MX1. Neuvažujete o návratu mezi elitu?

Zaplacené startovné do MX1 by měl mít skutečně jenom mistr světa z MX3. Uvidíme, co uděláme, ale rád bych to mezi nejlepšími jezdci světa za se zkusil.

Je reálná šance na elitní kubaturu?

Šance je docela velká a podnikáme určitě kroky, abychom ji využili. Bližší podrobnosti bych ale prozrazovat nechtěl. Chtěl bych se tam však vrátit. To vím na sto procent.

Jaká je vůbec budoucnost mistrovství světa třídy MX3?

V příštím roce by se měly uskutečnit asi tři závody dohromady s MX1 a MX2. Měl by to být velký motokrosový festival od nejmenší třídy do 65 ccm až po MX1. Závodilo by se od úterka až do neděle.

Ve zbytku sezony se soustředíte na mistrovství republiky, kde máte na druhé Maďara Nemetha velice slibný čtyřiačtyřicetibodový náskok?

Náskok je to příjemný. Zbývají tři závody do konce a titul mistra republiky bych si rád pohlídal. Udělám všechno pro to, abych vedení udržel. Naše mistrovství má svou kvalitu a není jednoduché tam jen tak vyhrávat. Musím být v dobré formě, abych titul uhájil.

Pojedete teď už také trochu takticky, abyste si titul pohlídal?

Mám titul z družstev a jednotlivce bych konečně rád vyhrál. Teď ale ještě nedokážu říct, jestli pojedu na body, protože každá rozjížďka je trochu jiná. Záleží na tom, jak se to vyvrbí. Rozhodně se ale nebudu pouštět do nějakých kaskadérských kousků nebo nesmyslných předjíždění.

Kromě tří závodů jednotlivců a družstev máte ještě něco v plánu?

Věřím, že budu nominován na motokros národů ve Francii. Ten jsme loni vynechali. Měl bych absolvovat i závod mistrovství Evropy týmů.

