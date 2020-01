Společně přijeli i do tankovací stanice zrhuba 130 kilometrů před cílem, odkud poté vyrazili do závěrečné části středeční rychlostní zkoušky. Na rozdíl od Michka, který zaznamenal svůj nejlepší výsledek na Rallye Dakar, o jedno místo vylepšil Engelovo předešlé dvacáté místo a dojel devatenáctý, měl loni nejlepší český závodník Engel plné ruce práce, aby svůj motocykl vůbec dostal do cíle.

Zhruba po třiceti kilometrech od tankovačky začal mít problémy se zadní pneumatikou, která se postupně zdeformovala natolik, až musel odložit motocykl na bok a pneumatiku z kola sundat. „Najednou jsem cítil, jak se mi vlní zadní kolo a v tu chvíli jsem věděl, že něco není v pořádku. Ihned jsem zpomalil, abych neriskoval pád a kolo pošetřil. Bohužel i tak jsem musel dojet snad 50 kilometrů jen na ráfku,“ vysvětlil Engel.

Do cíle se dostal, což ovšem neznamenalo konec potíží. Místo, kde se mohl potkat se svým servisním týmem, bylo vzdálené 15 kilometrů od konce měřené rychlostní zkoušky. Navíc na cestu do bivaku měl omezený čas. „Po příjezdu do cíle se mi kolo skoro rozpadalo, dráty z něj koukaly na všechny strany. Bylo štěstí, že jsem se dostal do asistenční zóny, jinak by to byl velký problém a pokud by se kolo rozpadlo, dostal bych za opravu velkou penalizaci.“

Milan Engel takto ztratil hodinu a půl na vítězného chilského závodníka Corneja a v celkovém pořadí si pohoršil na 34. místo.

Nejlepším z našich závodníků tak nyní je Martin Michek bojující o titul nováčka roku na dakarské rallye. Na konci etapy ze sebe vymáčkl poslední síly a dojel v elitní skupině nejlepších dvaceti závodníků. Celkově si polepšil na 22. pozici, na TOP dvacítku ztrácí po čtyřech etapách šestnáct minut.