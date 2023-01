Stěžovali si, že je v Saudské Arábii mrazivo a deštivo. „Pustá končina“ je přivítala tak, jak se na čtvrtou největší písečnou poušť patří. „Po dnešku vím, že to bude hodně moc tvrdé. Jezdili jsme po menších dunách, furt nahoru a dolů. Písek je strašně těžký, nedá se v tom pořádně jezdit, neustále se zapadá,“ dodal Michek, který do cíle dojel na patnáctém místě. Během dne se ale po úpravě času posunul na čtrnácté.

„Během speciálky jsem musel zastavit, protože mi nefungoval iritrack (sledovací zařízení). Opravoval jsem ho na čtyři nebo pět minut, takže by mi pořadatel měl čas odečíst,“ vysvětloval Michek, který tohle prostředí zná z Abu Dhabi Challenge, které se v minulosti účastnil. „Zbývají nám do cíle ještě čtyři etapy, které budou fakt náročné.“ Českobudějovický rodák do nich nepůjde s tak bolavou nohou. Po neděli si Michek narazil kotník, noha se mu nafoukla. Prášky proti bolesti a ledování naštěstí zabrali. „Myslím, že už s nohou nemám žádný problém, což je skvělé,“ dodal Michek.

Desátá etapa.Zdroj: Orion MRG

Český tým Orion Moto Racing Group zároveň zaznamenal tragickou událost, při které česká kamionová posádka Aleše Lopraise narazila nezaviněně do diváka. Ten na následky posléze zemřel. „Je nám to hodně líto, celé je to hrozné. Představa, že se něco takovéto stane a závodníkovi to oznámí na konci etapy, je příšerná. Aleš to měl také skvěle rozjeté, mohl si splnit sen o vítězství na Dakaru, teď skončil,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu.

Ten si zároveň všiml, že je v Saudské Arábii u trati více fanoušků, tak místních. „Je to na jednu stranu skvělé, atmosféra je čím dál lepší. Je potřeba řešit, jestli jich není až moc nebo jak to kontrolovat. Byli jsme svědky, že tu organizátoři místní lidi naháněli do jedné lokace, aby byli více pod kontrolou. Celou etapu uhlídat ale nejde,“ dodal Krajčovič. „Stoupnout si pod duny je ale svým způsobem hloupost, na druhou stranu mohli být domluvení mezi sebou s kamarády, že si dají vědět, až někdo pojede. Mohla selhat komunikace. Je nám to líto. Snad už se nic podobného dít nebude.“

(z tiskové zprávy)