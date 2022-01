10. etapa.Zdroj: Orion MRG

Bez dun, ale za to s kamením a s cesty, které vedly přes řečiště nebo kaňony. Pořádně rychlá byla středeční etapa opět v okolí Vádí ad-Davásir. „Hlavně tvrdá a náročná. Posledních 80 kilometrů ale stálo za to, protože to bylo v horách. Hodně se bloudilo. Proto jsem zvolil trochu lehčí tempo, abych to všechno trefil,“ tvrdil Michek, který sebral veškeré waypointy. „Ale dvakrát jsem zajížděl jen kousek pro kontrolní bod, musel jsem se otočit.“

S navigačními pastmi se popral také Milan Engel. Potvrdil, že se v terénu jen tak neztrácí. „Na planinách mě ještě předjížděli lehčí závodníci, v technických pasážích jsem je pak zase dostal zpátky. Zvládl jsem to dobře, konečně jsem spokojený s etapou, jak jsem jí zajel,“ tvrdil Engel, který si pojistil druhé místo v kategorii jezdců bez asistence. „Některé věci musím na motorce vyměnit, zkontroluji šroubky, vyměním filtry. Zítra nás čeká těžká etapa, nemá být tolik kilometrů, ale navigačně velmi složitá. Chtěl bych to zajet hlavně čistě.“

Michek na čelo ztrácí dvě hodiny, Engel více než čtyři. Oba jezdci si přejí na konci Dakaru svoje pozice udržet, nejlépe se ještě posunout. „Byl to hodně dobrý den. Museli jsme zavařovat rám na Michkově motorce, protože prasknul. Pod dohledem komisařů jsme dávali motor pryč, abychom nedostali penalizaci. Vše je hotové, motorka bude na finále Dakaru stoprocentně připravená,“ hlásil týmový šéf Ervín Krajčovič.