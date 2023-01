„Naštěstí mě velké přeháňky chytly pět kilometrů před dojezdem. Bylo to opravdu hodně dlouhé, speciálka rychlá a bavila mě. Jsem rád, že jsem se opět dostal do první patnáctky,“ dodal Martin Michek, který dojel čtrnáctý a stejné místo drží také v celkovém pořadí. Naopak Milan Engel, kterého zabrzdily technické problémy motocyklu, se po domluvě s týmem Orion Moto Racing Group rozhodl dál nepokračovat.

V Saudské Arábii bylo opět chladno, hlavně mokro. „Ráno bylo mrazivé, fakt hodně. Nějaké dva stupně, měl jsem na sobě dvě vrstvy bund,“ popisoval Michek, který přijel do propršeného bivaku. „Opět je to tu pod vodou, fakt neskutečné množství vody,“ dodal závodník, který má odstup na nejlepší v celkovém pořadí v podobě 1 hodiny a 15 minut. Opět se tedy vecpal mezi tovární jezdce. „To je vždycky super, hodlám v tom pokračovat.“

Engel končí v hlavní soutěži. Pořadatel nedovolí pokračovat dál, říká šéf týmu

Sobotní den bude ale oproti původním plánům jiný. „Etapa je pro motorky a čtyřkolky zrušena kvůli počasí. Nějakých 470 kilometrů mají přejezd do bivaku, kde přespí bez týmu pouze závodníci. Nedělní speciálka bude zase do Rijádu, kam přijedou a devátého ledna tam bude volný den. Poté nás čeká peklo ve vyprahlé pustině plných dun,“ referoval o aktualitách šéf týmu Ervín Krajčovič.

Toho všeho se už nezúčastní Milan Engel, kterého ze třicátého místa odstavily technické problémy motocyklu. Tým zvažoval, že by se mohl účastnit dál na základě žolíku. „Rozhodli jsme se společně, že už dál nepojede,“ dodal Krajčovič. „Odstoupení týmového parťáka je vždycky nepříjemné, člověk je tady, aby závodil. Problémy se stávají a věřím tomu, že kdyby to šlo vyřešit na trati, tak se to povedlo. Milan je totiž velmi technicky zdatný a zkušený. Bohužel to nešlo. Je smutné, že nebude pokračovat dál,“ prohlásil Michek.

(z tiskové zprávy)