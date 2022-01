Michek obsadil v etapě 43. místo, to jeho kolega z Orion Moto Racing Group Milan Engel nezabloudil, dojel se ztrátou půl hodiny a zajel 21. čas. „Byla to dlouhá a písčitá etapa. Jelo se po zrádných dunách, které byly hrozně ostré. Velmi lehce se šlo v tom hlubokém pístku s motorkou zapíchnout, takže to bylo nebezpečné,“ popisuje Engel.

Martin Michek startoval jako druhý, což se mu doposud na Dakaru nikdy nepovedlo. „Určitě to bylo malinko nevýhoda. Tím, že před vámi nikdo nejede, tak je velmi důležitá navigace,“ věděl. Do padesátého kilometru vše odsýpalo rychle, tempo si Michek pochvaloval. Poté se však situace zkomplikovala. „Začali jsme bloudit ve skupinách. Hodně nás totiž zmátl Španěl Joan Barreda Bort. Když jsme jeli po pistě, najednou zastavil a začal se vracet zpátky. Tím celé startovní pole rozhodil,“ popisoval Michek.

Nebloudil pouze on, ale celé skupinky. S Michkem hledali další traťový bod například Toby Price, Ricky Brabec nebo obhájce titulu Kevin Benavides. „Když se podíváte na nedělní výsledky, tak všechna slavná jména hledejte od třicátého místa výš,“ zasmál se Michek, který kvůli tomu ztratil minimálně 45 minut. „Výsledkově to není dobré, ale nejsem v tom sám,“ dodal. Jinak byl z průběhu dne nadšený. „Etapa byla krásná, jedna z nejlepších, co jsem kdy na Dakaru jel. Velmi mě bavila, jelo se po rychlých dunách. Na začátku jsme s jezdci ze světové špičky valili, co to dalo. Bylo to super.“

První etapa.Zdroj: Orion MRG

Jeho týmový kolega Milan Engel v dunách v Saudské Arábii nebloudil. „Potřeboval jsem trefit všechny body, abych neudělal fatální chybu, což se povedlo. Jsem rád, že jsem v cíli,“ tvrdil jezdec, který je v rámci letošního Dakaru v kategorii bez asistence. Servisovat motorku si musí zcela sám. A v této kategorii dojel v neděli s nejrychlejšími. „Etapa byla fakt moc dlouhá, vše komplikoval hluboký písek. Vůbec to neutíkalo. Museli jsme makat a pracovat na motorce, co to šlo.“

Engel si na motorce KTM kvalitně seřídil tlumiče, což mu v neděli pomohlo. „Doufám, že mi budou fungovat do konce Dakaru. S výsledkem jsem spokojený, ani jsem si čas neuvědomoval, prostě jsem furt jel,“ tvrdil jezdec Orionu MRG.

Pondělní program se změnil – kompletně se zrušila druhá část maratonské etapy. „Hodně pršelo a bivak, kam se mělo v pondělí přijet, je pod vodou. Jsou tu všude louže, celkem je tu deset stupňů a fakt zima,“ popsal podmínky Ervín Krajčovič, šéf českého týmu. „Zatím nevíme, jestli se maratonská etapa nahradí, asi pravděpodobně ne. V pondělí tedy budeme mít přístup k jezdcům, musíme vše přeplánovat,“ dodal.

V kategorii motocyklů průběžně vede Australan Sanders před Chilanem Quintanillou a Rakušanem Walknerem. Engel je aktuálně třiadvacátý a Michek se propadl na 41. místo.