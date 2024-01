Velká novinka zpestřila letošní ročník Dakarské rallye. Organizátoři zařadili do programu dvoudenní etapu Chrono48, ve které musí překonat 626 měřených kilometrů v dunách pouště Rub al-Chálí. Přespávají v bivaku, do kterého se jim podařilo dostat. Nejdále dojel Martin Michek, který je v bivaku E na 462. kilometru. Milan Engel a Jaromír Romančík přespí v bivaku D a Martin Prokeš zase v „céčku“ na 363. kilometru.

Ilustrační foto. | Foto: Orion MRG

Velkou smůlu měl Dušan Drdaj, kterému se udělala v zadní nádrži díra a musel skončit. Společně s týmem Orion Moto Racing Group se přesouvá do Rijádu.

Tajná a drsná je dvoudenní šestá etapa. Závodníci museli před startem odevzdat mobilní telefony organizátorům, kteří je zaplombovali. V bivaku přes noc dostanou pouze spacák, stan, pár konzerv s jídlem a kahan pro jejich ohřev. Dále pak sušenky, šest litrů vody, ze kterých musí čerpat také v následujícím dni. To všechno probíhá v nekonečné poušti Empty Quarter a po dojezdu nemá nikdo kontakt s vlastním týmem.

VIDEO: Litomyšlský finiš byl mohutný, ale pozdní. Cenné vítězství brali Horses

„Jak jsou na tom kluci? No, moc o nich vlastně nevíme,“ potvrdil Ervín Krajčovič, šéf Orion Moto Racing Group. „Sledovali jsme je pouze na livetimingu. Víme akorát, že nejdál se dostal Michek, který je v bivaku s dalšími jedenácti lidmi.“ Michek ztrácel na nejrychlejšího přes 40 minut a bojuje o top 20, stejně jako Milan Engel. „Jemu údajně těsně před takkovačkou došel benzín, organizátoři to s dojezdem naplánovali tip ťop, ale vyřešil to rychle. Nevíme jak, ale opět si poradil. Bohužel tam nechal nějakých deset minut. Také Jaromír Romančík předvedl skvělý výkon.“

Komplikacím se nevyhnul v etapě plné dun Dušan Drdaj. Nadějný jezdec z Prahy se pral o nejlepšího nováčka letošního Dakaru. Z hlavní soutěže ale odstupuje kvůli poškození v zadní nádrži. „Jeho motorku dostaneme až brzo ráno. V tuhle chvíli nic moc nevíme. Buď si ránu způsobil od zadního kola nebo od kamene, těžko říct. Dušana vyzvedl náš presscar a zítra si s ním uvidíme v Rijádu. Pak se uvidí, co dál. Je to škoda a je nám to líto. Vedl si dobře.“

(z tiskové zprávy)