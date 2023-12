Nejlepší český motorkářský tým Orion Moto Racing Group rozšířil svoji jezdeckou sestavu. Vedle stálic Martina Michka a Milana Engela se nadcházející Dakarské rallye účastní také úspěšný motokrosař Dušan Drdaj, šampion offroad maratonů Martin Prokeš a Jaromír Romančík, bronzový medailista z Šestidenní a domácí mistr motokrosu nebo endura.

Orion Moto Racing Group před Rallye Dakar 2024, tisková konference. | Foto: Orion MRG

„Jen to pro nás krok do budoucna, zabudování nováčků do Dakaru je totiž minimálně dvouletým procesem. Očekávám od nich zodpovědnost a dojezd do cíle,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion MRG. Další ročník legendární dálkové soutěže odstartuje 5. ledna v Saudské Arábii.

Modrožlutí motocykloví závodníci jsou na Dakaru pojmem a hlavně postrachem pro tovární týmy. Právě v motocyklech je v pouštní soutěži největší konkurence a nejvíc elitních stájí. I přes tento fakt se podařilo Michkovi dostat do elitní desítky celkového pořadí a v minulém ročníku dojel na 11. místě. „Martin opět bude chtít v dunách prokazovat svoji rychlost a bojovnost. Očekávám od něj atakování patnáctky. Milan Engel pojede na svůj desátý Dakar, je zkušeným jezdcem a rádi bychom ho viděli kolem pětadvacátého místa,“ nastavil cíle pro svoje ostřílené závodníky Ervín Krajčovič.

Dakar se v roce 2024 uskuteční opět v Saudské Arábii a hned ve třetí etapě čeká na všechny maratonská etapa. „Říká se, že půjde o nejnáročnější ročník za posledních pět let v Arábii. Hlavně první týden bude fakt hodně těžký, v rámci maratonské etapy si musíme rozložit 600 kilometrů do dvou dnů,“ tvrdil Michek, kterého potěšilo rozšíření českého týmu. „Bude to zpestření. Doufám, že si užijeme ještě více srandy. Romančík byl pro mě motokrosovým sportovním sokem, dokáže se pořádně kousnout. Drdaj je rychlý motokrosový jezdec a Prokeš zase expert na vytrvalostní soutěže.“

Všichni noví jezdci českého týmu se na Dakar kvalifikovali ze soutěže v Maroku. Pro většinu z nich se jednalo o první kontakt s dálkovou rallye. Drsná zkušenost to byla zejména pro Dušana Drdaje, který si na začátku poslední etapy zlomil hrudní kost. Přesto dojel a kvalifikoval se jako třetí nejlepší mezi nováčky! „Havaroval jsem a cítil jsem hned, že je něco špatně. Ale pod adrenalinem se mi podařilo dojet 150 kilometrů do cíle. V místní nemocnici v Maroku jsem dostal jen prášky na bolest, ale nechtělo se mi tam vůbec být. Až můj známý doktor v Praze odhalil, že mám zlomenou hrudní kost. Už jsem ale vyléčený,“ popsal Drdaj, který se vloni stal mistrem ČR v motokrosové kategorii MX1.

Orion Moto Racing Group před Rallye Dakar 2024, administrativní a technické přejímky.Zdroj: Orion MRG

S dálkovými soutěžemi zatím tolik zkušeností nemá. „Před Marokem byla moje nejdelší jízda na motorce 45 minut. Ani po silnici jsem s motorkou nejezdil. Těším se ale hodně, Dakar je pro mě obrovskou motivací a splněným snem. Chci se hlavně učit,“ dodal Drdaj, který se netěší na dlouhé stokilometrové přejezdy. S tím naopak nebude mít problém Martin Prokeš, loňský domácí offroad šampion v kategorii Moto2. „Letos jsem jel se svoji přítelkyní na motorce do Chorvatska, abych si na ty kilometry zvykl. Bude to ale jiné – v rámci maratonů jezdíme dvě až čtyři hodiny. Na Dakaru budeme sedět skoro celý den na motorce,“ popsal Prokeš, jenž se účastní maratonů od roku 2009.

Nejvíce zkušeností z nováčků má Jaromír Romančík, který jezdil motokros v Kanadě nebo v USA a byl členem reprezentačního týmu na Šestidenní. „Dakar jsem měl v hlavě opravdu dlouho, ale čekal jsem, až na to budu mít zejména po psychické stránce,“ dodal domácí šampion v enduru. Na kvalifikaci v Maroku usiloval o první místo mezi nováčky, o které přišel kvůli chybě v poslední etapě. „Byl jsem si konečně trochu jistější a začal závodit, ale vytrestala mě velbloudí tráva, kterou jsem přehlédl. Štěstí, že jsem se po pádu vůbec dostal do cíle. Třeba Šestidenní byla z mého pohledu náročnější fyzicky, ale dálková rallye v Maroku mě zase daleko více psychicky vysála. Je potřeba se neustále soustředit a pracovat dobře s navigací.“

Právě všichni nováčci absolvovali speciální školení ve Španělsku na manipulaci s navigací. Na Dakaru 2024 by se měl totiž zavést nový elektronický roadbook, který ale dělal určité potíže. „Bohužel mi v poslední etapě v Maroku přestal jít a zcela zhasnul. Takže jsem se musel chytnout za nějakého jezdce a nakonec jsme po bloudění dojel do cíle. Pořadatel o tom věděl, co se stalo,“ popsal Prokeš. Kvůli této technické novince mají zástupci týmů a jezdci obavy. „Elektronický roadbook může být velký průšvih, v Maroku jsme s ním měli každý den s tím nějaký problém. Přesto ho organizátor plánuje zavést v ostrém provozu na Dakaru. Ani nevíme, jak se budou řešit možné potíže. Jak to bude s výměnou během etapy nebo s následnou penalizací? Je kvůli tomu hodně otazníků,“ prohlásil šéf Orion Moto Racing Group Ervín Krajčovič.

Orion Moto Racing Group bude navíc poskytovat podporu polskému závodníkovi Bartlomieji Tabinovi, který pojede pod záštitou českého Jantar týmu. I kvůli tomu bude mít nově další asistenční vůz. S celou svoji technikou odcestoval na technické přejímky do Barcelony, které celý tým v uplynulém týdnu zdárně a bez problémů absolvoval.

(s využitím tiskové zprávy)