Chrudim – V hale zdejšího Sokola se odehrály krajské přebory jednotlivců pro rok 2019 v kategoriích dospělých, dorostenců, staršího a mladšího žactva.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník

Věkové hranice však ve stolním tenise podstatnější roli nehrají, šikovní mladí hráči sbírali medaile hned v několika kategoriích a například pilný heřmanoměstecký debl Vojtěch Jirout, Dan Volhejn vyhrál soutěže ve čtyřhře ve třech případech.



V kvalitně obsazeném turnaji mužů se o stupních vítězů rozhodovalo mezi hráči působícími v ligových soutěžích. Se ztrátou jediného setu si pro zasloužený přebornický titul dokráčel Jakub Merta z Tesly Pardubice, když ve finále v souboji dvou nejvýše nasazených hráčů přehrál jednoznačně ve třech sadách holického Michala Jelínka. Také dámské finále skončilo 3:0 na sety, ústecká Eliška Šedová si poradila s domácí nadějí Terezou Sedláčkovou.

PŘEBORNÍCI PARDUBICKÉHO KRAJE 2019

DOSPĚLÍ – dvouhra: Jakub Merta (Tesla Pardubice) a Eliška Šedová (TTC Ústí nad Orlicí). Čtyřhra: Jakub Merta, Jan Dostál (Tesla Pardubice, KST SK US Steinerová Choceň) a Eliška Šedová, Tereza Sedláčková (TTC Ústí nad Orlicí, Sokol Chrudim). Mix: Jakub Merta, Tereza Sedláčková (Tesla Pardubice, Sokol Chrudim).



DOROST – dvouhra: Jan Dostál (KST SK US Steinerová Choceň) a Anežka Bayerová (Tesla Pardubice). Čtyřhra: Vojtěch Jirout, Dan Volhejn (Heřmanův Městec), Anežka Bayerová, Markéta Najmanová (Tesla Pardubice, Lanškroun). Mix: Jan Dostál, Anežka Bayerová (KST SK US Steinerová Choceň, Tesla Pardubice).



STARŠÍ ŽACTVO – dvouhra: Dan Volhejn (Heřmanův Městec) a Soňa Krupová (TTC Ústí nad Orlicí). Čtyřhra: Vojtěch Jirout, Dan Volhejn (Heřmanův Městec) a Soňa Krupová, Lucie Kylarová (TTC Ústí nad Orlicí, Lanškroun). Mix: Martin Starka, Lucie Šilarová (Sokol Chrudim, Lanškroun).



MLADŠÍ ŽACTVO – dvouhra: Dan Volhejn (Heřmanův Městec) a Markéta Najmanová (Lanškroun). Čtyřhra: Dan Volhejn, Vojtěch Jirout (Heřmanův Městec) a Markéta Najmanová, Natálie Šedová (Lanškroun, TTC Ústí nad Orlicí). Mix: Adam Zelinka, Markéta Najmanová (Lanškroun).