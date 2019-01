Polička – Poličský cyklokrosař si po třetím místě ve Vrbně vybojoval prvenství na trati v Krnově.

Foto: Martin Hohn

O prvním říjnovém víkendu se roztočil seriál závodů českého poháru Masters v cyklokrosu úvodními dvěma podniky ve Vrbně pod Pradědem a v Krnově.

Tradiční zastoupení má ve veteránských kategoriích i SK Prima Polička, který obhajuje výborné výsledky z předchozí sezony.

První klání se uskutečnilo ve Vrbně na trase, která spíše připomínala silniční kritérium. Tato trať v kategorii nad 50 let nejvíce vyhovovala Karlu Krejčímu z Kadaně, který šel hned po startu do vedení a udržel ho do cíle. Poličský zástupce Miloš Mayer ale vybojoval skvělé druhé místo před plzeňským Mandausem.

„Dělal jsem, co jsem mohl, ale to, co jsem získal v technických pasážích, jsem na silničním úseku zase ztratil. Jelo se skutečně na doraz a s výsledkem jsem spokojený,“ prohlásil po závodě Mayer. První podnik vynechal další jezdec SK Prima Ondřej Semerád.

Druhý závod se jel hned následující den v Krnově, kde byla trať skutečně cyklokrosová, ale na suchém a tvrdém povrchu hodně rychlá. Toto klání se oběma borcům z Poličky povedlo. Semerád se v kategorii nad 30 let od začátku pohyboval okolo třetího místa, které v závěru díky stále se lepšící jízdě potvrdil. S výrazným náskokem zvítězil Jiří Chyba z týmu Rubena Specialized.

V kategorii nad 50 let šel Miloš Mayer již v nájezdu do terénu na první pozici a o jeho prvenství nebylo pochyb. Kolo od kola zvyšoval svůj náskok, který v cíli činil půl minuty na druhého Rouse z Plzně, třetí byl Sedláček z Ostravy. Na vítězství Mayera nic nezměnil ani defekt v posledním okruhu, když dojížděl na prázdném zadním kole. Vítěz závodu ve Vrbně Krejčí skončil pátý.

