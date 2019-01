Svitavy – Jak se basketbalisté po sobotním vítězství v Brně přiblížili k vysněnému postupu do předkola play off, tak se mu po porážce v Kolíně zase vzdálili.

Ilustrační fotografie. | Foto: Eduard Hromadník

A to nejenom kvůli samotnému výsledku, ale také proto, že Brno výrazně zvítězilo v Plzni a znovu získalo na Svitavy jeden bod navíc.

Ve středních Čechách přitom hosté nesehráli špatné utkání. Sice se jim nepovedla druhá čtvrtina, nicméně desetibodové manko dokázali téměř zlikvidovat. Kolínské trio Smith – Field – Machač (dohromady 63 bodů!) jim ale tentokrát nedovolilo pomýšlet na obrat.

BC Kolín – Basketbal Qanto Svitavy 89:81 (28:27, 53:43, 72:64).

Body: Smith 22, Field 21, Machač 20, Marko 11, Jones 6, Hemmy 4, Hubálek 3, Jelínek 2 – Horák 21, George 18, Meno 10, Špaček 10, Harčár 9, Kramný 6, Teplý 5, Lepold 2. Rozhodčí: Galajda, Kapl, Baloun. Trojky: 7:8. Fauly: 20:28. Trestné hody: 39/32 – 13/9. Doskoky: 43:31. Diváci: 550. Čtvrtiny: 28:27, 25:16, 19:21, 17:17. Nejlepší hráč: Machač (Kolín).

Úvodní hrací období nabídlo až nečekanou bodovou přestřelku. Byli to hráči Svitav, kteří byli lehce napřed, nakonec ale proměněné trestné hody Marka zajistily těsné vedení po deseti minutách Kolínu.

Klíčová pro vývoj zápasu se ukázala být druhá čtvrtina, v níž se domácím podařilo utéci až na patnáctibodový rozdíl. Hostům se ale podařilo korigovat na poločasových 53:43.

„Dobře jsme začali, ale poté jsme měli problémy s fauly a museli tedy přejít na zónovou obranu a to byla loterie, jestli hráči Kolína trefí nebo ne. Oni zahráli střelecky velice dobře, ať to byl Smith, Field nebo Machač. Řekl bych, že právě ta ofenzivní síla rozhodla o osudu utkání,“ vyjádřil se trenér Svitavských Tomáš Pětivlas.

Jeho svěřenci však v poslední době nejsou zvyklí se jen tak snadno vzdávat a ve třetí čtvrtině to názorně dokumentovali. Desetibodovou šňůrou stáhli skóre na 61:58 a ve 26. minutě to bylo o jediný bod (63:62!).

„Udělali jsme spoustu chyb, a to takových, které by se neměly stávat. Ale hráči už jsou delší dobu nervózní, a z toho to pramení,“ poznamenal kolínský kouč Predrag Benaček.

Svitavský bodový kontakt ale nevydržel příliš dlouho, protože další čtyřminutovku vyhrál soupeř 7:0 a znovu odskočil. Když domácí vedli ve 36. minutě 82:70, bylo jasné, že se o výhru nenechají připravit. Hosté bojovali do poslední vteřiny, ale jejich úsilí nestačilo.

V rozhodujících momentech Kolín udržel převahu v podkošovém prostoru. „Machač a Field hráli pod košem dobře. Nechali jsme Svitavám jenom jednu střelu. Jednou vystřelili na koš a my to doskočili. Jinak máme občas ten problém, že soupeř vystřelí a sám doskočí a má druhý útok, někdy až třetí. To se nám dneska nestávalo,“ liboval si Benáček s tím, že Kolín v těchto momentech zápasu zahrál zkušeněji.

„Dařily se jim i trestné hody, které měli 39/32, což je výborná úspěšnost. My jsme bohužel šestek házeli jen třináct, k více jsme se nedostali,“ našel další důležitý faktor, který přispěl ke konečné osmibodové porážce, trenér Pětivlas.

„Rozhodla bojovnost a vůle našich hráčů po vítězství. Svitavy hrály nepříjemnou zónu 1 – 3 – 1. My jsme se s ní slušně vypořádali. Příčinou naší výhry byl i doskok, který jsme měli lepší,“ chválil si domácí lodivod. Svitavští nezaskočili po Opavě ani druhého favorita skupiny A2 na jeho palubovce. „Dvakrát jsme se dokázali vrátit do utkání, bohužel jsme koncovku nezvládli,“ komentoval utkání trenér.

Tři kola před koncem soutěže je jisté, že předkolo play off si zahrají Opava a Kolín. Na jejich umístění se pravděpodobně už nic nezmění.

Na další dvě vstupenky jsou stále tři kandidáti. V nejlepší pozici je USK, který má nyní na Svitavy náskok dvou bodů. A právě Pražané přijedou do haly Na Střelnici ve středu 6. dubna k dalšímu utkání, které o šancích nováčka Mattoni NBL může rozhodnout.

(rh, höl)

Zbývající program



Skupina A2 – 8. kolo (6. dubna): Brno – Kolín, Opava – Plzeň, Svitavy – USK Praha. 9. kolo (9. – 10. dubna): Brno – Opava, Plzeň – Svitavy, USK Praha – Kolín. 10. kolo (13. – 14. dubna): Brno – USK Praha, Kolín – Plzeň, Svitavy – Opava.