Borová – Úspěšný vstup extraligových stolních tenistů klubu SKST Borová-Liberec do nového kalendářního roku! Rázně přerušili černou sérii neúspěšných výsledků, vítězně zvládli důležité měření sil na stolech DTJ Hradec Králové 4:2 a upevnili si pozici mezi osmičkou týmů, jež si zahrají play off.

David Marek (SKST Borová-Liberec) | Foto: Deník/Radek Halva

Utkání se přitom pro hosty nezačalo vyvíjet příznivě, neboť Radek Košťál v úvodním singlu nestačil na hradeckou jedničku Martina Olejníka 1:3. O vyrovnání se postaral David Marek a byl to první z klíčových momentů pro vývoj celého střetnutí, udolal Martina Koblížka 12:10 v pátém setu.



Bez ztráty sady následně zvítězil Jakub Seibert nad Davidem Palkovským a stejně dobře si ve své druhé dvouhře počínal Košťál, na jehož pálce zůstal po výsledku 3:0 Koblížek. K výhře chyběl jediný bod, nezískal ho ale Seibert, jenž podlehl Olejníkovi, byť získal třetí set v málokdy vídaném poměru 19:17, byl to ovšem jeho jediný „zářez“ (1:3).



Všechno tudíž bylo v rukou Marka a ten prokázal mimořádnou bojovnost. Boj s Palkovským dospěl do nervydrásající koncovky, v níž vytáhl borovsko-liberecký hráč rozhodující trumfy a po vydřeném vítězství 15:13 se mohl radovat on i celý tým.



Tento výsledek se moc hodí!



Po jedenácti odehraných utkáních je nejlepším hráčem družstva Radek Košťál, který s bilancí singlů 13 – 7 náleží do TOP 10 extraligy.



Další utkání je na pořadu v pátek 12. ledna od 18 hodin na stolech v Liberci a soupeřem domácího celku tam bude poslední KT Praha.