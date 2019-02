Malá senzace v podání florbalistů. Výhru v Brně čekali jen skalní optimisté

Svitavy – Kdo by to byl řekl… Svitavští florbalisté výsledkově zabrali tam, kde to jen málokdo čekal. Z Brna si odvezli plný ranec bodů a je zbytečné dodávat, jak mamutí pomoc znamená tento výsledek v boji o „osmičku“.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Do poloviny hrací doby to přitom na nějaké extra překvapení nevypadalo, favorit ve 33. minutě vedl 3:2, pozitivem ze svitavské strany však bylo minimálně to, že jejich defenzivní hra nebyla takovým „průchoďákem“ jako v minulých kolech. Krátce před koncem prostřední periody Prudil vyrovnal a třetí část, to byla exkluzivní svitavská pasáž. Hosté nasázeli pět „kousků“ a domácí se nestačili divit, jak ztrácejí body s papírovým outsiderem, kteří bez úhony přečkal také šest vyloučení.



„První třetinu jsme udrželi v dobrém tempu, postupem času jsme se dostávali do vícególového rozdílu a ten potom udrželi,“ oddechl si trenér Svitav Lubomír Kocourek.



Předposlední dějství základní části přivede do svitavské sportovní haly Na Střelnici ostravský celek FBC Letka. Hraje se v sobotu 16. února a začátek je v 18 hodin. NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD, 20. kolo: Sokol Brno I EMKOCase Gullivers – FBK TJ Svitavy 5:8 (1:0, 2:3, 2:5) Branky: 33. , 33. a 48. Černoch, 10. Dřevěný, 57. Kvapil – 52. a 59. Šincl, 24. Kulhavý, 28. Říha, 40. Prudil, 45. Richter, 46. Pakosta, 48. L. Zach. Rozhodčí: L. Ležák – M. Ležák. Vyloučení: 1:6. Bez využití. Diváci: 27.



Svitavy: Pavlát – Musil, Říha, Beneš, Kulhavý – Motl, Šincl, Prudil, Richter, S. Štěpánek, J. Štěpánek, Pakosta, Sauer, Mifek, L. Zach, T. Zach. Pořadí: 1. Troopers Orel Telnice (46), 2. FBC Letka Toman Finance Group (43), 3. Sokol Brno I EMKOCase Gullivers (41), 4. FBK Rožnov pod Radhoštěm (36), 5. FBK Spartak Hluk (35), 6. FBC Vikings Kopřivnice (34), 7. FBC Aligators Klobouky Teamstore.cz (27), 8. FbK TJ Svitavy (25), 9. Hippos Žďár nad Sázavou (25), 10. SK P.E.M.A. Opava (23), 11. Snipers Třebíč (17), 12. FbK Horní Suchá (8).

Autor: Radek Halva