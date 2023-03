Lvice si i letos zahrají o medaile. Drama v Brně rozhodla v závěru Zeithammerová

/CHANCE ŽBL, FOTOGALERIE/ Hradecké basketbalistky ve třetím čtvrtfinálovém duelu zvítězily na palubovce brněnského KP v dramatické koncovce o jediný koš. Celou sérii pak ovládly hladce 3:0 na zápasy. Východočešky tak mohou slavit postup do semifinále play off, kde by se měly utkat s evropským gigantem USK Praha. Druhou dvojici budou tvořit Žabiny Brno a Chomutov.

čtvrtfinále play off Chance ŽBL: KP Brno (v bílém) - Sokol Hradec Králové | Foto: Bohuslav Stloukal