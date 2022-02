Lvice se v první minutě prodloužení dostaly do šestibodového vedení, které ovšem neudržely. Utkání kopírovalo průběh středečního ligového mače na východě Čech, kdy Žabiny v koncovce otočily vývoj skóre a vyhrály 78:76.

Nedělní duel o bronz se Slovankou měly Lvice pod kontrolou a vítězstvím o patnáct bodů potvrdily roli favoritek. Do hry navíc mohly naskočit mladé a méně vytížené hráčky z prvního utkání.

Lvice jsou před pohárovým vrcholem odhodlané: Chtěly bychom získat další trofej

Final Four Renomia Českého poháru žen

SEMIFINÁLE

Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno 81:87 po prodl. (13:12, 37:38, 55:53, 71:71). Body: Effangová 27, Čuperková 16, Fišerová 13 (10 doskoků), Pokorná 7, Bolardtová 5, Šotolová 5, Vojtíková 4, Matušková 2, Velichová 2 – Vondráčková 22, Holmesová 13, Stoupalová 13, Záplatová 13, Grigalauskytéová 10 (18 doskoků), Hamzová 7, Vacková 5, Jurčenková 4. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Křičková. Trojky: 10:8. Trestné hody: 16/13 – 39/31. Doskoky: 38:53. Fauly: 35:20. Pět osobních chyb: 4:1 (Fišerová, Čuperková, Bolardtová, Pokorná – Záplatová).

Romana Ptáčková, trenérka Hradce: „Rozdíl byl podle mě úplně jasný a viditelný. Soupeř má obrovskou výškovou převahu, mohl si dovolit daleko více pracovat ve vymezeném území nejen z pozice čtyřky a pětky, ale i z trojky. My jsme sbíraly jeden faul za druhým. Dokážu pochopit, že musíme udělat něco navíc, abychom tam míč nedostaly, někdy si faulem pomůžeme, ale ani nevím, jestli jsme v poslední čtvrtině a v prodloužení střílely trestný hod. A to jsme se snažily o hru do vnitřního území. Devětatřicet trestných hodů Žabin je pro mě šílené číslo, ale část je pro mě zapříčiněná tou nízkou sestavou. Pak se to zlomilo strašnou únavou. Holky dělaly, co mohly, bohužel nás zápas nezastihl v dobrém zdravotním rozpoložení. Míša Matušková odehrála kvůli kolenu možná patnáct minut, Kája Šotolová proležela noc s nemocí a hrála s obrovským sebezapřením. Víme ale, že když budeme zdravé, tak můžeme se Žabinami hrát. Nemám od svého týmu strach, že by v zápase o třetí místo nebyl motivovaný, každý do toho dá maximum, ale bude to přes obrovskou únavu.“

Slovanka – KP Brno 45:70.

O TŘETÍ MÍSTO

Slovanka – Sokol Hradec Králové 56:71 (14:23, 31:38, 45:57). Body: Harapesová 11, Fučíková 10, Hálová 10 (11 doskoků), Ondroušková 10, Samouková 5, Brejchová 3, Šafránková 3, Bušková 2 (11 doskoků), Koucká 2 – Velichová 19, Effangová 14, Čuperková 12, Levínská 8, Bolardtová 5, Dautovičová 4, Fišerová 4 (11 doskoků), Pokorná 4, Vlčková 1. Rozhodčí: Kučírek, Dombrovský, Musil. Trojky: 7:8. Trestné hody: 10/5 – 24/17. Doskoky: 53:49. Fauly: 20:15. Pět osobních chyb: 1:0 (Šafránková).

Romana Ptáčková, trenérka Hradce: „Holkám jsem to řekla při poradě před zápasem, že to nebude o Slovance, ale o nás. A bylo to tak. Víme, že soupeř má nějaké zbraně, ale je to hodně mladý tým, který neměl co ztratit. Na nás bylo vidět, že fyzická únava byla abnormální a mentální byla ještě větší. Chtěla jsem hlavně dát šanci mladým hráčkám, které měly v sobotu menší nebo žádnou zátěž a ukázalo se to jako správné. Kdykoliv to jde, dávám jim šanci. Třeba Charlotte Velichová hrála nedávno proti USK 20 minut, jen to nejde pokaždé, protože má ještě povinnosti v dorostu. V Hradci razíme tento trend dávat co nejvíce šanci našim mladým hráčkám tak, aby mohly ligu okusit a čerpat zkušenosti od těch starších, takže to máme dobře namíchané.“

FINÁLE

KP Brno – Žabiny Brno 70:74.