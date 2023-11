Tři výhry ze čtyř pokusů zapsali regionální reprezentanti v dalším dějství florbalové divize mužů. Vedoucí Litomyšl po tuhém boji zlomila odpor posledního týmu tabulky a nadále tedy kraluje průběžnému pořadí. Pokračovala rovněž prvoligová soutěž florbalistek a svitavské hráčky vybojovaly ve Světlé nad Sázavou svoje druhé vítězství v sezoně.

FbK TJ Svitavy vs. IBK Hradec Králové. | Foto: Martin Alexa

Odpověď na první porážku v sezoně? V podání litomyšlských florbalistů byla vítězná, ačkoli je to tedy stálo tolik sil a nervů, že s tím možná ani sami nepočítali. Jenže ve vyrovnané divizní soutěži není dopředu nic jasné, ani souboj posledního s prvním. V Hradci Králové hosté pracně obraceli výsledek v závěrečné třetině. „Velmi důležitá výhra. Museli jsme hrát jinou hru než obvykle a přes půl zápasu nám trvalo, než jsme to pochopili. Třetí třetina od nás byla lepší, přidali jsme střelbu, osobní souboje a týmový výkon. Doufám, že se za týden sejdeme ve větším počtu a navážeme na tuhle výhry,“ okomentoval utkání litomyšlský trenér Tomáš Doubek.

Litomyšlští florbalisté po vítězném utkání v Hradci Králové.Zdroj: Florbal Litomyšl

Orlicko-Třebovsko pokračovala ve svém úprku z chvostu tabulky, výhra po dramatickém průběhu nad silným soupeřem z Brna je mimořádně cenná. „Skvělá práce celého týmu. Navázali jsme na vítězství z minulého týdne a skvělou hrou dokráčeli ke třem bodům. Dokázali jsme si, že umíme hrát vyrovnaně i s týmy z předních míst tabulky,“ pochvaloval se trenér Martin Šmíd. V dalším kole hrají jeho svěřenci derby v Litomyšli a před ním načerpali notnou dávku sebevědomí.

Parádně se předvedl také Letohrad, venkovní vítězství okořeněné deseti nastřílenými góly, to je vizitka jako hrom. „Dorazili jsme oslabení o osm hráčů, ale věřili jsme, že to nebude příliš znát. Po nervózním začátku jsme se rozjeli a nebezpečného soupeře dokázali postupně přestřílet. Domácí celkem hořeli v defenzivě, ale naopak dokázali solidně zatápět naší obraně. Byl to skvělý týmový výkon podpořený výborným gólmanem,“ radoval se kouč Petr Adamec.

Jediným neúspěšným týmem z regionálního čtyřlístku bylo o víkendu Vysoké Mýto, které odešlo poraženo z přetahované u řeky Sázavy. Duel se mohl zlomit na jednu i druhou stranu, nakonec se radovali díky gólu v čase 57:11 domácí florbalisté. „Vyrovnané a bojovné utkání, které se pouze díky štěstí překlopilo na domácí stranu,“ konstatoval vedoucí družstva Aleš Dejdar.

DIVIZE MUŽI – SKUPINA D

8. KOLO: FBC Hradec Králové B – Florbal Litomyšl 4:5 (2:1, 2:2, 0:2). Branky Litomyšle: Lamplot, Stuchlík, Ondráček, Kulhavý, Nonn. FbK Orlicko-Třebovsko – Hornets Brno ZŠ Horní 6:5 (0:0, 3:2, 3:3). Branky Orlicko-Třebovska: V. Šmíd 2, J. Šmíd, Kapoun, Minář, Zlesák. Snipers Třebíč – FBC Letohrad Orel Orlice 4:10 (2:2, 1:4, 1:4). Branky Letohradu: Doleček 3, Majvald 3, Kubelka 2, Skalický, Slouka. Hippos Žďár nad Sázavou – FTC Vysoké Mýto 7:6 (0:1, 3:3, 4:2). Branky Vysokého Mýta: Novák 4, Fuňk, Unzeitig.

Další výsledky:

Jihlava – Dobruška 8:2, Všestary – Havlíčkův Brod 8:5.

Pořadí:

1. Litomyšl (20), 2. Žďár nad Sázavou (17), 3. Všestary (15), 4. Hornets Brno (15), 5. Jihlava (14), 6. Letohrad (14), 7. Vysoké Mýto (12), 8. Dobruška (10), 9. Orlicko-Třebovsko (9), 10. Havlíčkův Brod (8), 11. Třebíč (6), 12. Hradec Králové (4).

Příští program:

Letohrad – Žďár nad Sázavou (sobota 4. listopadu, 18.30, SH Rokytnice v Orlických horách), Litomyšl – Orlicko-Třebovsko (sobota 4. listopadu, 19.00), Vysoké Mýto – Všestary (sobota 4. listopadu, 19.30).

1. LIGA ŽENY VÝCHOD

8. KOLO: Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou – FbK TJ Svitavy 3:5 (2:1, 1:2, 0:2). Branky Svitav: Kolínková, Ponížilová, Prokešová, Křivková, Daňková. 9. KOLO: FBC Kutná Hora – FbK TJ Svitavy 7:2 (1:0, 4:0, 2:2). Branky Svitav: Niklová, Strýčková.

Pořadí:

1. Dobruška (27), 2. Jihlava (20), 3. Kutná Hora (15), 4. Hradec Králové (15), 5. Horní Suchá (14), 6. Šitbořice (12), 7. Hattrick Brno (7), 8. Svitavy (6), 9. Světlá nad Sázavou (3), 10. Dačice (0).