Litomyšlští florbalisté završili dobrý podzim, zvládli i derby proti Letohradu

Naposledy před vánoční a novoroční přestávkou se do akce pustili účastníci florbalové divizní skupiny D. Do nového roku vstoupí z regionálních celků na nejlepší pozici Litomyšl, které je průběžně druhá za suverénním Blanskem a na nejlepší cestě splnit si sen a kvalifikovat se do play off, což zaručuje umístění do třetí pozice po základní části.

Florbalový celek z Litomyšle se dostal na druhé místo divizní skupiny D. | Foto: Florbal Litomyšl