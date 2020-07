Špičková konkurence včetně elitních jezdců z mistrovství světa. Nabité startovní listiny, ve třídě MX2 dokonce neuvěřitelných 82 (!) jezdců a kvalifikace, která se tím pádem musela odjet ve dvou skupinách.

Parádní závody před spokojenými a disciplinovanými diváky, ale také pády, kolize, zásahy zdravotníků, sanitky, helikoptéra. Což v konečném důsledku znamenalo zrušení druhé jízdy v kubatuře MX1.

Takový byl dalečínský podnik.

V nemocnici skončili i takoví borci jako Petr Polák či Martin Michek. Vhledem ke značnému zpoždění programu a s ohledem na bezpečnost a zdraví jezdců vystavila jury druhé rundě „stopku“.

„Bylo vidět, že někteří závodníci mají natrénováno více, jiní méně. Každý se chtěl ukázat a místy přecenil síly, nadto v Dalečíně je skutečně těžká trať a protože se od rána jelo non stop, byla abnormálně rozbitá. K tomu byly úplně zaplněné rošty, takže z toho byl chvílemi pád za pádem,“ vysvětlil manažer Orion Racing Teamu Petr Kovář.

Na závodiště Písečská Zmole zavítala z Belgie mimo jiné snad nejslavnější motokrosová rodina světa. Počínání mladého Liama (konečné 17. místo v hodnocení třídy MX2) sledoval jeho otec Stefan a děda Harry, takto držitelé čtrnácti titulů mistrů světa. To jen na okraj k tomu, do jakého hledáčku se rázem dostal český šampionát…

SVĚT ZÁVODIL V ČESKU

V kubatuře MX1 se v jediné odjeté rozjížďce zaskvěla rakouská akvizice Orionu. Pascal Rauchenecker dojel druhý za německou hvězdou Maxem Naglem. „Paráda, skvělý výsledek, splnil, co jsem si od něho představoval. Nebyl náhodou vicemistrem německého seriálu ADAC. Pojede za nás ještě v Kaplici a potom se uvidí,“ přibližuje Kovář možnosti, jaké má vynikající Rakušan.

Ve třídě MX2 dojel v TOP 10 jediný Čech (5. Terešák), to hovoří názorně o konkurenci, jaká se v Dalečíně sešla. Vítězný Francouz Tom Vialle je dokonce lídrem světového šampionátu. Barvy Orionu hájil junior Petr Rathouský a nejen, že se na „malé“ motorce dokázal kvalifikovat do závodu, on ve druhé jízdě bodoval. „Porazil řadu juniorských konkurentů, jel trpělivě, klidně, chytře, moc se mi líbil,“ chválí Kovář talentovaného mladíka.

Eso Orionu v této kategorii Jonáš Nedvěd po zranění lokte neriskoval a nestartoval. „Je to škoda, věřím, že o TOP 10 by bojoval,“ mrzelo manažera.

Petr Bartoš získal pro Orion zlatý věnec, mezi veterány dvakrát jasně pozávodil dlouholetého suveréna Martina Žeravu a pošetřil síly na třídu MX1. Tam po třináctém místě v úvodní rundě chtěl ve druhé usilovat o elitní desítku, ale nebylo mu to dopřáno. Znovu však prokázal svoji nezdolnost, kdo jiný by si troufl na dvě kvalifikace a čtyři ostré rozjížďky za den…

SKVĚLÝ START A RÁNA

Na „bednu“ myslela i Barbora Laňková mezi ženami a v první jízdě k tomu zdárně nakročila třetí příčkou v cíli. Ve druhé ale měla smůlu. „Výborně odstartovala, ale po jednom ze skoků jí Rakušanka Kapsamerová přistála na zádech. Obě holky to potom sice posbíraly a pustily se do stíhačky, ale Báře nakonec na stupně vítězů jeden bod chyběl. Hlavní však je, že je zdravotně fit,“ oddechl si Kovář.

„Se vstupem do sezony jsem spokojen. Čekal jsem, že pojedeme o stupně vítězů mezi veterány, ženami a ve třídě MX1. Máme dvě bedny a na třetí to Barbora Laňková neměla daleko. Je na čem stavět,“ hodnotil manažer.

Šampionát pokračuje druhým dílem v neděli 5. července v Kaplici. A konkurence určitě nebude horší, spíše naopak. „Někteří čeští kluci po zkušenostech z Dalečína asi nepřijedou, ale zase to tam mají blízko Rakušané a Němci. Budou to zase závody jako řemen,“ předvídá Petr Kovář.

Kůta MMČR v motokrosu, 1. závod v Dalečíně:

MX1 (1 jízda)

1. Nagl (Něm., KTM, Haas Racing Team) 25

2. Rauchenecker (Rak., KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 22

3. Kovář (KTM, HT Group Racing Team) 20

13. Bartoš (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 8

MX2

1. Vialle (Fr., KTM, Red Bull KTM Factory Racing) 50

2. Hofer (Rak., KTM, Red Bull KTM Factory Racing) 42

3. Laengenfelder (Rak., Gas Gas, Diga Procross Gas Gas Factory Juniors) 36

22. Rathouský (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 3

VETERÁN

1. Bartoš (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 50

2. Žerava (KRTZ Motorsport, Suzuki) 44

3. Toman (Husqvarna, Promoto Husqvarna Racing Team) 40

ŽENY

1. Vítková (Yamaha, Yamaha Čepelák Racing Team) 50

2. Simonová (KTM, SMS jižní Čechy) 40

3. Kapsamerová (Rak., KTM, Motosport Chýnov) 37

5. Laňková (Suzuki, Orion Racing Team Litomyšl) 36