Hned několik výročí

„Především jsme chtěli uspořádat setkání atletů, kteří v Litomyšli závodili nebo s atletikou začínali. Tahle myšlenka mě držela několik let. Postupně jsem rovněž dával dohromady materiály, vytvořil jsem atletický archiv, v němž jsou dokumenty za celé atletické století. Budeme je prezentovat jak přímo v sobotu na stadionu, tak formou sborníku, který u příležitosti tohoto výročí vychází a bude během akce představen,“ řekl šéf organizačního výboru oslav Jan Kubíček.

Zároveň připomněl, že „stovka“ není jediným letošním kulatým výročním litomyšlské atletiky. „Na konci července jsme pořádali 70. ročník Jandíkova šestiboje a v dubnu jubilejní padesátý Běh Černou horou, takže se nám to hezky sešlo.“

Významné postavy litomyšlské atletiky, které se podílely na jejím rozvoji, případně jejich zástupci, obdrží v sobotu v 15 hodin pamětní medaile z rukou čestných hostů, mezi nimiž by měl být například překážkář Petr Svoboda, česká běžecká legenda Jarmila Kratochvílová nebo diskařka Zdeňka Šilhavá, držitelka rekordu litomyšlského stadionu 72,00 m z poloviny 80. let minulého století (mimochodem s tímto výkonem by vyhrála nedávný světový šampionát v USA o tři metry…).

Sto let staré propozice

Jaký je nejstarší dokument z historie atletiky v Litomyšli? „Dochovaly se propozice z roku 1923, kdy pravděpodobně tehdejší SK Litomyšl organizoval atletickou soutěž pěti družstev. Existuje čtyřstránkový zajímavý dokument s osmatřiceti body, který je pozoruhodným dokladem, jak se tenkrát závodilo. Bude také vystaven,“ uvedl Jan Kubíček. „Máme fotografie a novinové články z 30. let, kdy se závodilo na hřišti u nádraží, a to už na škvárové dráze. Zajímavé bylo i válečné období,“ připomíná Kubíček.

Nynější stadion Černá hora slouží atletům od počátku 60. let a není bez zajímavosti, že některé tenkrát dosažené výkony (800 a 15000 metrů) platí jako rekordy sportoviště do dnešních časů. A právě na něm mohou dát svému klubu hezký dárek k „narozeninami“ současní reprezentanti klubu. To za té podmínky, že 20. srpna úspěšně dotáhnou do konce svoje snažení o primát ve druholigové soutěži mužů.

„Dá se říci, že co se týče počtu registrovaných atletů, tak početnější členstvo jsme nikdy neměli. My to bereme hlavně jako službu dětem, snažíme se jim dát co nejlepší pohybovou přípravu a věříme, že z některých z nich vychováme jednotlivce, kteří to někam dotáhnou. Máme z toho dobrý pocit,“ zmínil se Jan Kubíček i o současnosti královny sportů v Litomyšli.