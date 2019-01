Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – Byli jedenáct bodů v plusu a někde v koutku sportovní haly Na Střelnici se rodila velká basketbalová senzace. Jenže nakonec se ukázalo, že Nymburk ve Svitavách prohrát nechtěl a Dekstone Tuři v očekávaném střetu čtyřbodovým rozdílem padli. Byla to však porážka statečných svitavských srdcí.

Tuři vletěli do boje od počátku s obrovskou energií, což se konec konců dalo čekat. Vyrovnanou první čtvrtinu zakončil Svoboda parádní trojkou a domácí vedli 17:14. Druhé hrací období bylo v jejich podání skvělé. Od stavu 20:20 zahráli šňůru 10:2 a Nymburk se nestačil divit. Závěr poločasu patřil Puršlovi a jeho pěti bodům (37:30). Hosté dali za celou první polovinu duelu jen třicet bodů, což je číslo téměř neuvěřitelné, netrefili ani jednu trojku!



Když v nástupu do třetí periody nejprve skóroval z pole O'Brien a následně proměnil Slezák jednu šestku, narostlo svitavské vedení na jedenáct bodů (24. minuta 42:31) a publikum v hale doopravdy zpozornělo. Že by nadešel ten den, kdy se povede zázrak…



Jenže Nymburk není mnohonásobným šampiónem ligy a jejím suverénním lídrem proto, že by se v takových situacích rozklepal. Ba právě naopak. Přidal na agresivitě v obraně, v útoku se začal trefovat a následující pasáž opanoval v poměru 20:2. Místo dvouciferného svitavského náskoku tu byl ve 33. minutě dvouciferný nymburský (46:56). Do tohoto úseku se vešly i všechny tři úspěšné tříbodové střely hostů v zápase.



Režii čtvrté čtvrtiny vzal do svých rukou Hruban, který přitom hrál se čtyřmi fauly a vykoledoval si i technickou chybu. Právě on vysázel důležité body.

Co mohli Tuři ještě vyzkoušet? Střelbu z dálky. A ejhle, dvakrát se z této pozice prosadil O'Brien, po něm si našel svoji parketu Slezák (55:60), pořád bylo o co hrát. Na kontakt jedné střely se ovšem Tuři nedostali. V poslední minutě ukázal nebojácnost benjamínek Welsch, koš s faulem znamenal snížení na 62:66 a tady svitla poslední naděje, do konce zbývala necelá minuta. Jenže z protiútoku zamířil přesně Bohačík a favorita definitivně uklidnil.

Lubomír Růžička, trenér Svitav: Gratuluji Nymburku a trenéru Amielovi k vítězství. Samozřejmě po zápase jsme smutní, protože jsme vedli jedenáctibodovým rozdílem, leč to proti Nymburku nic neznamená. My známe jeho přednosti a zároveň limity. Snažili jsme se v utkání dělat dobrá rozhodnutí, bohužel jsme neproměnili některé otevřené střely, ve třetí čtvrtině jsme absolutně vypadli z rytmu, hosté šli do vysoké sestavy a do obrany s přebíráním všech pick and rollů, což nám úplně nevonělo. Dvěma trojkami jsme se vrátili do koncovky, kterou ale Nymburk zkušeně hlídal. Je to natolik silný tým se širokou rotací, že si vítězství uhájil. Chtěl bych poděkovat divákům, že přes tak pozdní hodinu přišli a vytvořili dobrou atmosféru. Pro nás to byla výborná lekce do dalšího průběhu sezony, byli jsme více než důstojným soupeřem Nymburku a donutili ho hrát na plné obrátky.

Oren Amiel, trenér Nymburka: Byl to hodně těžký zápas, očekávali jsme, že takový bude. Svitavy hrály velmi dobře, do třetí čtvrtiny jsme byli za nimi. Někdy je ale dobře, že jsou vidět nedostatky, dává nám to možnost poznat charakter týmu. Jsem velmi rád za to, jak jsme hráli ve druhé půlce, agresivně, koncentrovaně. Sice jsme si ne moc dobře podávali míče, ale výhra je výhra. Přeji Svitavám, ať se jim daří.

Marek Welsch, hráč Svitav: Šli jsme do zápasu s tím, že i když je Nymburk zatím neporažený, tak na něj máme a můžeme ho zdolat. V prvním poločase se nám to dařilo, odskočili jsme na deset bodů, i na začátku třetí čtvrtiny jsme si to dokázali držet. Potom ale zabrala obrana Nymburka, my jsme přestali najíždět, ostřelovali jsme koš z venku, ale střely nám nepadaly. Do toho Nymburk začal útočně doskakovat a měl dvě tři střely na každý útok. Odskočil nám a i když jsme to po zbytek zápasu doháněli, tak se to už nepovedlo a bohužel jsme prohráli.



Petr Benda, hráč Nymburka: Do utkání jsme nevstoupili vůbec šťastně. První poločas jsme odehráli bez agresivity v obraně, v útoku jsme si nevěřili, byly tam otevřené střely, ale nedokázali jsme je proměnit. Jsem rád, že jsme nezpanikařili ani stavu mínus jedenáct a začali hrát tu hru, jaká se od nás očekávala od začátku zápasu a jakou jsme očekávali i sami od sebe. Rozhodující byla třetí čtvrtina, kdy jsme zastavili útok soupeře, rozdíl jsme stáhli, potom šli přes něj a vedení si pohlídali do konce utkání.

18. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – ČEZ Basketball Nymburk 64:68 (17:14, 37:30, 44:47)

Body: O'Brien 18, Puršl 11, Slezák 9, Kovář 7, Welsch 6, Svoboda 6, Marko 5, Aiken 2 – Benda 10, Bohačík 9, Hruban 8, Pumprla 8, Wright 8, Peterka 6, Kříž 6, Cosey 5, Davis 4, Vyoral 4. Rozhodčí: Vyklický, Linhart, Kapaňa. Fauly: 15:18. Trestné hody: 15/13 – 18/9. Trojky: 7:3. Doskoky: 42:41. Diváci: 752. Nejlepší hráč utkání: Cosey (Nymburk).

Další výsledky:

Děčín – Pardubice 72:68, Brno – Opava 67:59, Ostrava – USK Praha 90:85, Olomoucko – Kolín 111:82, Hradec Králové – Ústí nad Labem 73:91.

Pořadí:

1. Nymburk (100), 2. Svitavy (66,7), 3. Děčín (66,7), 4. Pardubice (64,7), 5. Olomoucko (61,1), 6. Ústí nad Labem (61,1), 7. Opava (50), 8. USK Praha (33,3), 9. Brno (33,3), 10. Ostrava (29,4), 11. Kolín (27,8), 12. Hradec Králové (11,1).