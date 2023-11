Souboj s posledním celkem aktuální prvoligové tabulky neměl být pro svitavské basketbalisty příliš náročným testem. Skutečnost na palubovce tentokrát papírové předpoklady více méně potvrdila, soupeře z Prostějova přehráli v hale Na Střelnici jednoznačným rozdílem a upevnili si díky tomu umístění v nejlepší trojce východní skupiny.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy

Jakým směrem se zápas bude vyvíjet, to naznačila hned úvodní perioda, kterou domácí opanovali suverénně 26:9. Druhá čtvrtina byla v jejich podání nepoměrně slabší a pustili soupeře více do hry, ovšem po přestávce se z kabiny vrátili znovu o poznání koncentrovaněji a pevným krokem kráčeli pro výhru, když v závěru se střetnutí spíše dohrávalo a ke slovu přišli mladíci ve svitavském dresu. Řada domácích basketbalistů zapsala pěkná statistická čísla, například Martin Novák double-double za 17 bodů a 15 doskoků. Nutno však jedním dechem dodat, že Prostějov nebyl tím soupeřem, proti němuž by se měl snad lámat chleba v souboji o postup do horní nadstavbové skupiny.

Zdroj: Youtube

1. LIGA VÝCHOD – 10. KOLO: Tuři Svitavy – BCM Orli Prostějov 90:64 (26:9, 43:36, 71:51). Body: Slezák 20, Novák 17, Jurka 17, Hlobil 9, Jokl 8, Kostka 8, Marko 6, Petric 3, Suchomel 2 – Nosek 24, Komárek 18, Slavík 13, Sabol 3, Kaštil 3, Müller 2, Varsík 1. Rozhodčí: Scholze, Škaroupka. Fauly: 16:22. Pět chyb: Müller (Prostějov). Trestné hody: 30/21 – 15/12. Trojky: 7:6. Doskoky: 52:43. Diváci: 186.

Další výsledky:

Zlín – Nový Jičín 87:74, Olomouc – Ostrava 90:62, Hradec Králové – Opava B 97:73, Brno – Pardubice 73:59.

Pořadí:

1. Královští sokoli Hradec Králové (8-2), 2. Basket Brno U23 (8-2), 3. Tuři Svitavy (8-2), 4. BK Opava B (7-3), 5. BK Vividbooks Pardubice (4-6), 6. BC Nový Jičín (3-7), 7. Snakes Ostrava (3-7), 8. Fastav Zlín (3-6), 9. Basketbal Olomouc (3-6), 10. BCM Orli Prostějov (2-8).

Další program:

Neděle 26. listopadu, 18.00: Svitavy – Zlín.