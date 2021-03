Jsou takřka ve stejném věku, sbírají jeden úspěch za druhým, na vrcholu výkonnosti se drží zhruba deset let a hlavně jsou ve svých sportech nejen v Polsku, ale po celém světě populární.

Robert Lewandowski. Dvaatřicetiletého famózního fotbalistu netřeba moc představovat. Každý sportovní a především fotbalový fanda ví, o kom je řeč. Úchvatná mašina na góly. Prakticky čeho kopne, to se zatřepetá v síti. Hvězda Bayernu Mnichov je jedním z nejlepších hráčů současnosti. Sbírá jeden týmový i individuální úspěch za druhým. Jen v reprezentačním dresu zatím žádnou trofej nevyhrál, přesto je v Polsku za Boha.

Marcin Lewandowski. Třiatřicetiletý atlet nedosahuje takové slávy jako Robert, ale v královně sportu se jedná o velký běžecký pojem. Posuďte sami. Na vrcholných světových akcích posbíral už deset cenných kovů, ten jubilejní přidal v pátek, kdy skončil stříbrný v běhu na 1500 metrů na halovém mistrovství Evropy v Toruni. Z halových kontinentálních šampionátů má už tři zlaté medaile. Zajímavé je, že „placky“ nebral pouze na patnáctistovce, ale i na osmistovce. Na probíhajícím HME se pokusí vybojovat „bednu“ dokonce ještě v běhu na 3000 metrů.

Když už jsme u slavných sportovních nositelích tohoto příjmení, možná by stálo za to zmínit se i o Anně Lewandowské. Dvaatřicetiletá manželka fotbalisty Roberta je v Polsku rovněž známá. Jedná se totiž o mnohonásobnou medailistku z mistrovství světa a Evropy v karate, která se proslavila i jako televizní moderátorka. Sportovní kariéru už ale před časem ukončila. Svého vyvoleného poznala na sportovním integračním táboře, tehdy bylo oběma 19 let.