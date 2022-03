Levharti jsou první výzvou pro Tury v play off. Lehká práce to s nimi nebude

První basketbalová liga došla do fáze čtvrtfinále play off. Svitavští Tuři vstupují do vyřazovacích bojů z druhého místa a proti Chomutovu jsou zřejmými favority.

Ilustrační foto. | Foto: Tuři Svitavy/Bohumil Kysílko

Což může být dost ošidná role, minimálně z toho důvodu, že se s tímto soupeřem během sezony ještě nepotkali a reálné porovnání výkonnosti tak přinese teprve první zápas série, který se bude hrát v pátek 25. března od 20 hodin ve sportovní hale Na Střelnici. Druhé utkání je na pořadu v neděli od 18:30 na severu Čech, třetí v pátek 1. dubna ve Svitavách a případné další termíny potom jsou 3. a 6. dubna. Co lze čekat od chomutovských Levhartů? Hlavně zkušenost! „Dres soupeře oblékají Jakub Houška, Robert Landa a bývalý svitavský hráč Luboš Stria,“ vypočítává manažer Pavel Špaček osobnosti českého basketbalu, které se sešly v týmu čtvrtfinálového rivala. Třeba zmíněný Houška dal před čtrnácti dny juniorce Brna 39 bodů , takže o tom, jaká hrozba číhá na Tury, není pochyb a jakékoli podcenění by se mohlo krutě vymstít. Svěřenci kouče Petera Bálinta se nicméně očekávané úlohy nezříkají a jejich konsolidovaný tým je odhodlán navázat na výkony z dlouhodobé části a zabojovat o postup do semifinále.