Čtyři sta metrů plavání v litomyšlském koupališti, 18 kilometrů na kole po silnici na Strakov a Janov, 4300 běžeckých metrů ve směru na Primátorskou hráz a k Suché a zpět.

Na startu stovka závodníků, mezi nimi jména dobře známá, která se vrací každoročně, i nová, všichni ale se stejným odhodláním změřit síly se soupeři i sami se sebou.

Změněná trasa cyklistické i běžecké části.

To byl 37. ročník litomyšlského triatlonu Decimuž, který se uskutečnil tradičně poslední srpnový pátek.

Plavecká část pole favoritů nikterak výrazně neroztrhala, na kolo se čelo závodu vydalo s nevelkými rozestupy.

Dvě cyklistická kolečka znamenala podstatnější promíchaní pořadí a lze říci, že to byla rozhodující pasáž celého triatlonu. A to především zásluhou Jakuba Procházky, který zde zajel jasně nejrychleji a vybudoval si klíčový náskok.

Do běžecké etapy šel s bezpečným náskokem před průběžně druhým zkušeným matadorem Rudolfem Coganem.

„Jak je daleko?“ ptal se okolostojících fanoušků u trati a zdálo se, že je odhodlán zaútočit na vítězství. Jenže ukázalo se, že Procházka je na tom běžecky skvěle, dokonce tak, že zaběhl druhý nejrychlejší čas ze všech a odstup ještě navýšil.

Za druhým Coganem doběhl další z pravidelných úspěšných účastníků Decimuže Josef Doleček.

Nejrychlejší ženou vydařeného ročníku byla domácí triatlonistka Jaroslava Hurychová. Mimochodem, v absolutním pořadí se svým výkonem vešla do horní poloviny.

TOP 5 muži

1. Jakub Procházka (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 53:27,2

2. Rudolf Cogan (Aerotec Team) 55:25,3

3. Josef Doleček (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 57:44,5

4. Jan Svoboda (Yogi Racing Ostrava) 58:06,5

5. Jan Pochobradský (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 58:11,5

TOP 5 ženy

1. Jaroslava Hurychová (Litomyšl) 1:08:28,1 hod.

2. Lucie Zahálková (Iscarex Česká Třebová) 1:09:54,4

3. Martina Rábová (Česká Třebová) 1:10:56,3

4. Tereza Štorková (Cycling Team Brandýs) 1:12:43,6

5. Zdeňka Coganová (Aerotec Team) 1:16:13,9

Vítězové podle kategorií

Muži s licencí: Rudolf Cogan 55:25,3.

Muži 15-20 let: Martin Blaho (Prestige Cycling Team) 59:13,8.

Muži 21-30 let: Jakub Procházka 53:27,2.

Muži 31-40 let: Josef Doleček 57:44,5.

Muži 41-50 let: Jan Pochobradský 58:11,5.

Muži 51-60 let: Petr Štěpař (CK Čerti Kunčina) 59:06,4.

Muži 61-70 let: Pavel Samek (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:08:07,1.

Muži 71-80 let: Jaroslav Seidl (Litomyšl) 1:31:49,1.

Ženy s licencí: Zdeňka Coganová 1:16:13,9.

Ženy 15-20 let: Lucie Zahálková 1:09:54,4.

Ženy 21-30 let: Martina Rábová 1:10:56,3.

Ženy 31-40 let: Jaroslava Hurychová 1:08:28,1.

Ženy 41-50 let: Iveta Záleská (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:26:49,7.

Ženy 51-60 let: Zdislava Šťovíčková (Litomyšl) 1:22:03,3.