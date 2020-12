„Sezona 2019/2020 nedopadla podle mých představ. V jejím úvodu jsem sice jako nejlepší z našeho týmu doběhl 14. ve vytrvalostním závodě Junior IBU Cupu v Pokljuce, ale pak byly výsledky už jen horší,“ pokrčí rameny. Neprobojoval se na juniorský světový šampionát, ani na Otevřené ME, sebevědomí mu nevrátila ani účast v IBU Cupu dospělých na Slovensku… „To poznání bolelo, ale uvědomil jsem si, že mám své limity,“ přiznává.

Něco z něj bude

Michael Málek, hlavní trenér juniorů k tomu dodává: „Postupem času se ukazovalo, že Petr si místo v juniorské reprezentaci neudrží. Ale přišla mi škoda takového zaníceného kluka ztratit. Probral jsem tento nápad se sportovním ředitelem Ondrou Rybářem a slovo dalo slovo. Už loni jsem měl přes léto asistenta Martina Strunu, který v zimě pokračoval u servisu. A také Petra jsem si v této roli dokázal představit.“ Ze závodníka se Petr Kánský ze dne na den stal trenérem.

S Michaelem Málkem se poznali už v dorostu. Tedy předtím než v roce 2016 zamířil trenér Málek k A týmu mužů. „Zaujalo mě tehdy Petrovo nadšení, zarputilost, pozorovací talent, viděl jsem, jak se zajímá o každý detail a chce mu porozumět. Byl ctižádostivý, svědomitý a spolehlivý.“ Už tehdy Michaela Málka napadlo: „Z toho kluka bude jednou dobrý trenér.“

Petr Kánský trenérova slova potvrzuje. „Vždy jsem se snažil přemýšlet o tom, co dělám. Chtěl jsem přijít věcem na kloub a vytvořit si na ně vlastní názor.“ Neměl fyzický fond a „motor“ jako jeho vrstevníci, ale vždy byl výborným a rychlým střelcem.

Samostatná práce

Práci mají s Michaelem Málkem rozdělenou. „Míša řeší s Ondrou Rybářem dlouhodobou strategii a plán, moje role je především práce na tréninku a při zajišťování podpory ve smyslu pití, náboje a podobně.“ Když byl tým rozdělený z preventivních důvodů do menších skupin, zvládl zastat celou přípravu sám. „Petr je samostatný a je na něho absolutní spolehnutí. Ví, co se od tréninku očekává, ví, co sportovec prožívá, vždyť kariéru ukončil teprve před půlrokem, ví, jak situace řešit,“ doplnil Michael Málek. „Stále ještě dokážu přemýšlet jako závodník. Ke klukům se snažím přistupovat tak, aby pokyny pro ně byly jednoduché a srozumitelné,“ uvedl Kánský.

Praxe i teorie

Proces přípravy začíná poznávat po praktické i teoretické stránce. Od září je studentem trenérství na Masarykově Univerzitě v Brně. „Zatím vůbec netuším, kam mě trenéřina jednou zavede, ale chci maximálně využít šanci, kterou jsem dostal. Ve škole i s týmem,“ má jasno.

„Vedle běžných trenérských činností po Petrovi zejména chci, aby naslouchal, díval se a hlavně se nebál zeptat,“ podotýká Michael Málek.

S nadcházející zimou bude role Petra Kánského jiná, což souvisí se změnami v kalendáři úbytkem juniorských závodů v reakci na covid-19. Připojí se k reprezentačnímu servisnímu týmu. „I za tím se ale skrývá příprava na trenérskou práci, až třeba jednou bude působit u žáků nebo dorostenců, bude si muset umět poradit i s přípravou lyží,“ upozorňuje Málek. Navíc pozná i atmosféru, zázemí a režim světového poháru. I to může být plus jeho právě začínající trenérské kariéry. (tjh)